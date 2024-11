- Vasas Tamás versei

versek;Micimackó;érdektelenség;

2024-11-23 08:00:00 CET

ne keresd az értelmét

azért sem mert már

nincs mit mondanom

elölről és vissza is tudom

az egészet a szalag beragad

mintha nem találná a testem

a feliratfájlt egy videóhoz amiben

a lelkem vetkőzik de közben sírva

énekel érthetetlen nyelven egy bús

balladát arról hogy kint a folyónál

nincs többé semmi ami érdekelne

pici gyermekével a tűz mellett

meg kell értened

ez az egész csak

egy allegória



mondja neki



meg hogy micimackó

is csak egy szerencsétlen

toxikomán junkie



hiszen a méz is csak

dopping semmi más



és tulajdonképpen

nem is téved



legalábbis nem

nagyot