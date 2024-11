- Magyar Péter: Már más országban élünk

Magyar Péter;

2024-11-20 21:08:00 CET

– Tudja, én még soha, de soha nem voltam ilyen rendezvényen. Se a szocikén, se a Fideszén, de még csak a helyi önkormányzati képviselőink akármilyen hasonló összejövetelén sem, pedig már elmúltam hatvanöt. De most eljöttem, mert kíváncsi vagyok, hogy mit tud nekem mondani Magyar Péter, amitől újra bízni kezdek abban, hogy van még értelme az életemnek – mondta egy kötött sapkába, sálba burkolózó asszony, akivel együtt sétáltunk be Szerencsen a sportcsarnok épületébe, ahol őszi országjáró kampánykörútját kezdte a Tisza Párt elnöke.

Egy mellénk szegődött kalapos úr erre közbevetette: az információ ma az egyik legdrágább dolog a világon, és azt első kézből kell megszerezni, nem pedig a propagandasajtóból tájékozódni. Majd arról beszélt: szeretne találkozni Magyar Péterrel a fóruma után, mert arra biztatná: ne várja meg a 2026-os választásokat, hanem kezdeményezzen szavazást: szerinte 4 millió ember közös akarata már elég lenne ahhoz, hogy feloszlassák a mostani Országgyűlést, és új választásokat írjanak ki. Az épület előtt közel két-háromszáz ember várakozott arra, hogy bejusson.

- Lennénk többen is, csak van, aki még dolgozik. Meg aztán nálunk fideszes a polgármester, ez meg egy kisváros: óvodákból, önkormányzati intézményekből nem hiszem, hogy bárki el mer ide jönni, de az tuti, hogy otthon majd rákattintanak Péter Facebook-oldalára, és megnézik, mit mondott. Mi nyugdíjasok vagyunk, nekünk nincs vesztenivalónk – mondja egy összeszokottnak tűnő asszonycsapat egyik tagja. Közben odamutat egy papírtáblával ácsorgó férfira, aki egy feliratot tart maga elé: „Büdös vagyok! te bolsevik retek mp”. - Na látja, ő egy „helyi hülye” – utal az Üvegtigris egyik ikonikus jelenetére. Kérdem tőlük, nem zavarják-e őket a napvilágot látott, kiszivárgott felvételek, amelyeken a Tisza Pát vezetője nem túl hízelgőn beszél a híveiről.

- Ha egyáltalán ő mondta. Mert nem hiszem, hogy ő mondta. Tessék, mutatok magának egy felvételt, ahol Orbán Viktor a saját hangján azt mondja, hogy minden reggel megiszik három felest. Azt is úgy vágták össze, hát biztos ezt is manipulálták. Már semmit nem hiszünk el, amit a propaganda tévében látunk, ezt sikerült elérniük – mondta egy másik asszony.

Odabent a lelátókon békésen várakoztak a helyiek. Az állami tévé munkatársai kívül rekedtek, őket nem engedték be az épületbe a biztonsági őrök. Az ideiglenes színpadra lépett Magyar Péter ezt azzal kommentálta: a magyarok pénzén százmilliárdokért tartott, elkényeztetett, hazug propagandisták várjanak kint a hűvösben, amíg véget ér a rendezvény.

- Már teljesen más országban élünk, mint amikor legutoljára itt voltam, májusban, remélem, ti is érzitek ezt, ezen a gyönyörű tájon, a híres szerencsi cukor hazájában. Akkor hitünk volt és bizodalmunk, most pedig már vannak eredményeink is, amiket elértünk – mondta a Tisza Párt elnöke. Felidézte: az elmúlt hónapokban egészségügyi intézményeket, majd a „MÁV kalandos útját” járták végig, most pedig a párt szakértőivel gyermekvédelmi és szociális intézményeket, idősotthonokat keresnek fel.

Első útjuk a miskolci Károly úti átmeneti gyermekvédelmi intézetbe vezetett, de ide csak Magyar Pétert engedték be, neki EP-képviselőkét joga van állami fenntartású intézmények működéséről első kézből információt szerezni. Ő maga készített odabent néhány felvételt, amit megosztott a közösségi oldalán. - Február óta nem sikerült a kormánynak bocsánatok kérnie a bicskei áldozatoktól. Ígéretcunami volt, de nem történt semmi, még több szakember menekült el a gyermekvédelemből. Tisztelet azoknak a jóravaló, áldozatos szakembereknek, akik olyan intézményben dolgoznak akár harminc-harmincöt éve, mint amilyen a miskolci átmeneti otthon. Bementem a vizesblokkba, bementem a Manócska-csoportba, ahol ma 19 súlyosan traumatizált, szexuálisan vagy egyéb módon bántalmazott 3-7 éves korú gyermek él. Penészes, omladozó falak, vállalhatatlan állapotú vécé, penészes zuhanyzó. Az otthonban hivatalosan 42 az engedélyezett gyereklétszám, de most 60 gyermeket látnak itt el, miközben további 120, a gyámhivatal által ide beutalt gyermek van szökésben, akik prostitúció, vagy drogbandák áldozataivá válhatnak – mondta. Megemlítette a lapunk által feltárt, a miskolci és más városi kórházakban hagyott, nevelőszülőkre váró pár hónapos, egyéves gyerekek sorsát, akik jelentős hátrányt szenvednek, amiért nem kerülhetnek szerető közegbe. - Az állam a saját gondjaira bízott, legkiszolgáltatottabb gyerekekről nem tud megfelelően gondoskodni, miközben Orbán Viktor 12 milliárd forintért Hatvanpusztát épít, Mészáros Lőrinc feleségének a születésnapját pedig egy franciaországi kastélyban ünneplik meg hárommilliárd forintért – tette hozzá.

Végül továbbindult Miskolcra, ahol lapzártánk idején kezdődött meg a Tisza párt újabb fóruma, amelyet az elkövetkező napokban több hasonló követ még Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.