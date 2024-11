- Ismeretlen Munkácsy-festmény tért vissza Magyarországra

Munkácsy Mihály;

2024-11-22 10:26:00 CET

A Munkácsy-festmény mindez idáig Ausztráliában díszítette egy család otthonát, öröklődött generációról generációra, míg nemrégiben hazatért Magyarországra, ahol hamarosan kalapács alá kerül. A festményt a 1900-as évek első felében egy párizsi galéria kirakatában pillantotta meg a mostani tulajdonos dédnagyanyja, aki éppen nászúton volt a francia fővárosban. A hölgy beleszeretett a portréba, megvásárolták és hazavitték Ausztráliába. „Az asztalosinasból lett művész, Munkácsy Mihály 1877-78 körül festhette meg ezt a kivételes szépségű portrét, amelynek modellje Zichy Zsófia (Zichy Mihály festő lánya) volt. A mesterműről egy fiatal lány ábrándos tekintete köszön rá a nézőre, Munkácsy sajátos, könnyed, csak rá jellemző stílusával, laza ecsetvonásaival” – mutatta be a képet Kelen Anna. A Virág Judit Galéria művészettörténésze elmondta, hogy a két festő jó barátságban volt egymással, Zsófia több Munkácsy-kép modelljeként is megjelenik. A lány Magyarországon nevelkedett, zongoraművésznek készült, az akkori budapesti zeneakadémián Liszt Ferenc tanítványa volt.

A galériát a tulajdonos kereste meg körülbelül fél éve e-mailben azzal, hogy talán érdekelheti őket egy festmény, amelyet valószínűleg Munkácsy festett. Az eredetisés igazolásához szükséges kutatómunka több hónapig tartott, mire minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a festmény alkotója a magyar festőzseni. Mint Kelen Anna elmondta, Munkácsy munkáinak valamennyi jellegzetességét hordozza a kép, egyszerűen összetéveszthetetlen a stílusa.

A kép a közelmúltban különleges biztonsági intézkedések közepette érkezett meg Budapestre, ahol egy egészen rendkívüli helyszínen mutatták be csütörtökön a sajtó képviselőinek. Keresve sem találhattak volna erre méltóbb helyet, mint a Madame Tussauds Budapest épületét, ahol sok más híres személy élethű viaszmása mellett Munkácsy Mihály figurája is megtekinthető, a világon egyedülálló módon. Óhidi Zsuzsanna, a létesítmény operatív igazgatója büszkén számolt be arról, hogy Munkácsy Mihály elegáns, délceg figurája a látogatók egyik kedvence, ahogy a viaszmás köré álmodott installáció is. A festő mellett található kanapéra leülve ugyanis bárki a művész modelljévé válhat, az interaktív panelnek köszönhetően Munkácsy „megfesti” a látogatót, majd ezt a képet lefotózva bárki hazaviheti az alkotást.

Mivel idén van a festő születésének 180., jövőre pedig a halálának 125. évfordulója, a Szépművészeti Múzeumban november 27-én nyílik a Munkácsy, egy világsiker története című kiállítás. A tárlaton a múzeum gyűjteményében őrzött alkotások mellett magángyűjteményekből és külföldről kölcsönzött műalkotás, archív fotók, dokumentumok és kultusztárgyak segítenek még jobban megismerni az egyik leghíresebb magyar festő életét, sikereit és páratlanul gazdag életművét.