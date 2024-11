Budapest;Diákváros;Fudan Egyetem;

2024-11-22 06:00:00 CET

Nem biztos, hogy jó ötlet minden díjazott mellé odaállni egy fotóra. Sok évvel később kínossá válhat. Szentkirályi Alexandra 2018-ban – Fürjes Balázs magánszektorba átcsekkoló egykori államtitkárnál ugyan kevésbé széles mosollyal – álldogál a Snohetta két tervezője mellett a Budapest Déli Városkapu negyed mesterterv pályázatának eredményhirdetésén.

Az akkor még humán főpolgármester-helyettesként mondott beszédében kiemelte, hogy a terv magában foglalta egy 12 ezer egyetemi hallgatót fogadó diákváros kialakítását. A kormány, amelynél a fővárosi frakcióvezető most nyitott ajtókat dönget, már akkor is meghallotta a hangját, hiszen a projekt hamarosan kiemelt jelentőségű beruházás lett.

De 2021-ben változott a terv: a diákvárosnak szánt telkeket átengedték a kínai Fudan Egyetem 520 ezer négyzetméteres kampuszépítésére. Az 540 milliárdosra becsült beruházás kínai alapanyagokból, kínai munkával, kínai hitelből valósult volna meg, de a számlát a magyarok fizették volna részben a Kínai Fejlesztési Banktól felvett hitelből.

A Fudan-terv azon kevés kormány-idiotizmusok közé tartozik, amelyeket sikerült elengedni. Sőt ez olyan jól sikerült, hogy már a kormánypárti emlékezetből is törlődött az egész sztori. Szentkirályinak különösen jól megy ez, hiszen idén ősszel egymás után kétszer is bejelentette, hogy a kormány egy diákvárost építene Budapesten egy olyan rozsdaövezeti területen, amelynek beépítésére korábban több javaslat is volt. Mintha sose hallott volna róla korábban. Talán kicsi volt a bejelentés utáni csinnadratta, mert a múlt héten újfent elmondta, hogy 12 ezer kollégiumi férőhellyel épül Diákváros Budapesten, méghozzá a lakhatási válság enyhítésére, amelynek létezése szintén csak most tűnt fel az Orbán-kabinetnek.

A rogáni propaganda szokásos ügymenete szerint az üzenetre előbb a kultuszminiszter, majd államtitkára erősített rá. A kormány a 'zemberektől várja a megerősítést a legújabb nemzeti konzultációban. Mert most van ideje a kollégiumépítésnek. Jövő év első felében neki is látnak.

Ez persze erőteljes blöff, de az könnyen lehet, hogy még a következő, 2026-ban esedékes országgyűlési választások előtt látványos tempóban húzni kezdik a falakat. Nagy a baj, minden szavazatszerző ötlet jöhet, legyen az a választási körzethatárok átrajzolása vagy éppen a nagy hatalmi menetelésben elhagyott fiatalok megnyerése. Legalább a szavazás idejére. Hitel az ifjúmunkásoknak, kollégium az egyetemistáknak. A 2026-os választáson nagyságrendileg 390-400 ezer fiatal válik első választóvá, a Fidesz támogatottsága pedig minden mérés szerint éppen a fiatalok között alacsony.

Orbán Viktor Tusványoson már kiadta a jelszót: „Nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosok kerestetnek!” A Fidesz kommunikációs igazgatója már egyenesen azon gondolkodik, hogy podcastot indít, ahol fiatalokkal fog beszélgetni. Hamarosan kormánybiztosa is lesz a fiatalok tudatformálásának. S talán azt is megérjük, hogy Orbán apánk képe kikerül minden iskola és kollégiumi szoba falára. Hadd égjen bele minden gyerek agyába idejekorán.