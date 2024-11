- Eltűnt egy csecsemő a bécsi kórházból, szemetesben találták meg a holttestét

18+;kórház;Ausztria;Bécs;csecsemőgyilkosság;szemetes;

2024-11-22 13:27:00 CET

Az osztrák sajtó csütörtökön arról számolt be, hogy elrabolhattak egy csecsemőt a bécsi Favoriten Klinikából. Az eltűnt újszülött holttestét a rendőrök azóta megtalálták egy, a kórház területén álló szemetesben – írja a Kronen Zeitung alapján a Telex.

A lapok beszámolója szerint az egyik fő gyanúsított a gyermek anyja, akit előállítottak, és a rendőrség szerint már be is ismerte, hogy megölte a gyereket. A rendőrség csütörtökön vonult ki nagy erőkkel a bűncselekmény helyszínére, ahol rendőrkutyákkal követték a gyermek szagát egy szemetesig, de azt korábban elszállították. A Kronen Zeitung úgy tudja, a 30 éves nő egy műanyag táskába és egy takaróba tekerte a csecsemőt, és úgy helyezte el a szemetesben, azonban a nagy hidegben így is halálra fagyott.