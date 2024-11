- Az MSZP szerint politikai megosztottság és társadalmi közöny áll a MikulásGyár bezárása mögött

MSZP;bezárás;szolidaritás;Mikulásgyár;közöny;megosztottság;

2024-11-22 15:44:00 CET

„Az ország helyzetét és a társadalomi közállapotokat jól tükrözi a 19 év működés után bezáró MikulásGyár, amely az elmúlt két évtizedben a szolidaritás és a közösségi összefogás egyik legszebb példája volt Magyarországon” – írja Facebook-posztjában Kis Andrea, az MSZP alelnöke. Szerinte különösen aggasztó, hogy a MikulásGyár működésképtelensége mögött a támogatások hiánya áll, amely, a szervezők szerint részben politikai okokra vezethető vissza.

Emlékeztetett, hogy a MikulásGyár 2005 óta segítette a Magyarországon élő nélkülöző nagycsaládokat, gyermekeket adományokkal, ajándékokkal, szebbé téve a karácsonyukat, és évről évre erősítette az emberek közötti összetartozás érzését. – Az MSZP mindig is hitt abban, hogy a szolidaritás és a társadalmi igazságosság nemcsak eszmék szintjén, hanem konkrét tettekben is meg kell, hogy mutatkozzanak. Idén karácsonykor is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy segítsük azokat, akik számára az ünnepek nem az örömről, hanem a túlélésért való küzdelemről szólnak – tette hozzá Kis Andrea.

„Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen nemes célt szolgáló kezdeményezés kénytelen szembenézni a politikai megosztottság és a társadalmi közöny következményeivel. Az MSZP köszönetét fejezi ki a szervezőknek az elmúlt két évtizednyi munkájukért és arra biztatja mindazokat, akiknek szívügye a társadalmi felelősségvállalás, hogy tegyenek a hasonló kezdeményezések fennmaradásáért, és támogassák azokat az embereket, akik változtatni akarnak” – fogalmazott az alelnök.