- Jegesúszás a Lupa-tavon

Lupa-tó;jegesúszás;

2024-11-23 12:57:00 CET

Az eseményre eddig csaknem százan neveztek, a legrövidebb táv 50, a leghosszabb 1000 méter lesz, mindezt a decemberi időjárás mellett igencsak hűvös, várhatóan 8 fok alatti vízben. A leghosszabb távon csak azok versenyezhetnek, akik rendelkeznek 500 méteren hitelesített eredménnyel.

„A hatpályás, tóra telepített medence közösségi összefogásból és különböző támogatásokból épült, a projekt mellett álló, többnyire maguk is hidegvizes úszók például bólyasorokat vásárolhattak a pénzükért" – mondta a Népszavának Pesti Balázs, az országos bajnokságot szervező Nemzetközi Hidegvíz Törzs Egyesület elnöke. ,,Bízunk benne, hogy elég hűvös lesz a víz, ez ugyanis az első olyan magyarországi esemény ebben a sportágban, ahol az elért eredményekkel föl lehet kerülni a nemzetközi ranglistára is. Ennek feltétele, hogy a víz ne legyen melegebb plusz 8 foknál. Minden induló a verseny napján a rajt előtt átesik egy vércukorszint- és vérnyomásmérésen, csak azok szállhatnak vízbe, akik egészségileg alkalmasak a versenyzésre. Ezt mindenhol a világon nagyon komolyan veszik, vigyázunk a sportolók egészségére.” Az országos bajnokságon a nemzetközi előírásoknak megfelelő kategóriákban állhatnak rajthoz a résztvevők, életkor szerint 16-24, 25-34 év közöttiek versenyeznek egy kategóriában, majd ötévenként osztják be az indulókat. A legidősebb aktív, regisztrált magyar jegesúszó 74 éves, a feleségével együtt indul a hazai versenyeken.

„Egyre több országban jellemző, hogy korábbi válogatott úszók az aktív pályafutásuk befejezése után a jegesúszók között folytatják a versenyzést, reméljük mi is hamarosan üdvözölhetünk nagy neveket a hidegvízben"– hangsúlyozta Pesti Balázs. ,,Különleges sport ez, hiszen a magabiztos úszástudás mellett a hidegvízben való mozgást is el kell sajátítani, ami mentális kihívást is jelent. A magyarok ebben kifejezetten erősek, ahogyan ezt a külföldi versenyeken is tapasztaljuk.”

A jeges úszóknak két nemzetközi szervezete is van, a Nemzetközi Jeges Úszó Szövetség és a Nemzetközi Téli Úszó Szövetség. „A különbséget a víz hőmérséklete jelenti, ami a jegesúszóknál 0-4,9 fok közötti, a téli úszóknál 5-10 fok" – tájékoztatott a szakember. A következő világbajnokság jövőre január 14-19. között lesz az észak-olaszországi Molvenóban, 736-an neveztek az eseményre, Magyarországról tizenhatan állnak rajthoz.