- Szentkirályi Alexandra éjszakára lezárná a budapesti aluljárókat

Fidesz;Budapest;Szentkirályi Alexandra;

2024-11-23 20:26:00 CET

A hajléktalanok okozta higiéniai és közbiztonsági problémákra hivatkozva éjszakára lezáratná a budapesti aluljárókat Szentkirályi Alexandra, a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltje. Ezt kezdeményezte is a Fővárosi Közgyűlésnél.

Az ex-kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy az aluljárókban zajló jelenetek miatt sokan már most is inkább a felszínen mennek át egyik helyről a másikra, ha tehetik. Szemléltetésképp bevágott néhány felvételt kevéssé bizalomgerjesztő aluljárós történésekről. Szentkirályi Alexandra szerint a lezárással tisztábbak és biztonságosabbak lennének az aluljárók, „nekünk pedig ugróiskolázni sem kellene a kétes eredetű folyadékok között” - fogalmazott.

A fideszes politikus egy másik javaslatot is megosztott a Facebookon. Ebben azt kezdeményezte, hogy utazhassanak ingyenesen a kutyájukkal és a kerékpárjukkal a nyugdíjasok és gyerekek is. Felidézte, hogy korábban a Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy 2025-től a bérlettel utazók díjmentesen vihetnek magukkal egy kerékpárt és egy kutyát a BKK járatain. Ez a Fidesz szerint jó lépés volt, de nem gondolták át kellőképp, ezért ki szeretnék terjeszteni a 14 év alattiakra és a 65 év felettiekre is, akik maguk eleve díjmentesen utaznak, ezért nem kell bérletet venniük. „Ezért javasoljuk most, hogy javítsuk ki a Közgyűlés szakmailag hiányos döntését, hogy a díjmentesen utazó 65 év feletti nyugdíjasok és 14 év alatti diákok is élhessenek ezzel a lehetőséggel. Hiszen ők is gyakran közlekednek kutyával vagy biciklivel” - írta Szentkirályi Alexandra.