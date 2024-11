- A DK jelöltje is összegyűjtötte egy nap alatt az ajánlásait a januári időközi parlamenti választásra

Dombóvár;Tolna megye;Bonyhád;időközi országgyűlési választás;

2024-11-24 13:48:00 CET

Már az első nap összegyűlt az 500 ajánlás, amely Takács László indulásához szükséges a Tolna megye 2. választókerületében rendezett időközi választáshoz, amely magában foglalja Bonyhádot, Dombóvárt, Nagymányokot és Hőgyészt, valamint a Völgység és a Hegyhát falvait – adta hírül lapunkhoz is eljuttatott közleményében a DK. Az ellenzéki párt szerint a jelöltjük az összes induló közül az egyetlen, aki valóban abban a választókerületben él és dolgozik, amelynek a képviseletére vállalkozik.

A DK szerint Takács László valóban az, akinek mondja magát. – Ott él, ott politizál, ott volt polgármester, és ezt helyben is tudják róla. Felkészült arra, hogy képviselje a helyieket, ismeri a problémáikat, és tudja a megoldást is rájuk. Mi nem biztatjuk távolmaradásra az ellenzéki szavazókat január 12-én, sőt, olyan jelöltet ajánlunk nekik, aki képes felvenni a versenyt a Fidesz jelöltjével – áll a közleményben, amelyben azt ígérik, hogy ezután is folytatják az aláírásgyűjtést, hogy találkozzanak az itt élő emberekkel.

Szombaton a Magyar Hang számolt be arról, hogy a Mi Hazánk jelöltje, Dúró Dóra és a fideszes Csibi Krisztina szedte össze elsők között a kellő számú ajánlást. A kormánypárti Potápi Árpád halála miatt tartandó időközi országgyűlési választásra ugyanis szombaton kezdődött meg az aláírásgyűjtés. Öten jelezték indulásukat. Takács László, Dúró Dóra és Csibi Krisztina mellett Ágoston Pál a Második Reformkor színeiben, Harangozó Gábor MSZP-s politikus pedig függetlenként.

Mint azt lapunk is megírta, Magyar Péter már november elején közölte, hogy az időközi választáson nem állít jelöltet a Tisza Párt. Ezt többek közt azzal indokolta, hogy jelenleg az Országgyűlés szerepe teljesen elhanyagolható, és a párt nem kíván asszisztálni a Fidesz és az érdemi támogatottsággal már nem rendelkező ellenzéki pártok közös bábszínházához. A pártelnök a Tolna vármegyeieknek azt javasolta, hogy ne vegyenek részt a az év elejei voksoláson.