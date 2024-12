- Legalább 111 nőt erőszakolt meg Mohamed Al Fayed

Egyesült Királyság;szexuális erőszak;Mohamed Al Fayed;

2024-11-29 18:45:00 CET

A brit rendőrség által november végiéig átvizsgált, összesen 50 ezer oldalnyi nyomozati anyag alapján Mohamed Al Fayed legalább 111 nőt és lányt erőszakolt meg és bántalmazhatott csaknem négy évtized alatt, a legfiatalabb áldozat egy 13 éves kislány. Szeptemberben egy BBC-dokumentumfilm tárta fel az egyiptomi származású üzletember szexuális visszaéléseit, nem mintha a tavaly elhunyt mágnást ne lengte volna mindig is körül a tisztességtelenség gyanúja. Az első leleplezések óta, melyekről annak idején lapunk is beszámolt, újabb és újabb eseteket tár fel a brit média. A 2023-ban, 94 éves korában meghalt, egyiptomi származású oligarcha a szigetország legnotóriusabb szexuális bűnözői közé küzdötte fel magát. A most ismert 111 megtámadott nő közül 90 jelentkezett sérelmével a BBC dokumentumműsor sugárzása után, de a Metropolitan Police nyilvántartásában már jóval korábbról 21 feljelentés szerepelt. A szexuális bűncselekményekre 1977 és 2014 között kerülhetett sor, Al Fayedet először 2013-ban állították elő és tartóztatták le, de végül nem emeltek ellene vádat.

A rendőrség bejelentése szerint jelenleg öt, Al Fayed belső köréhez tartozó ember ellen folyik eljárás, akikről úgy gondolják, segíthettek az üzletembernek a bántalmazások megvalósításában és eltussolásában. A nyomozás másik fő vonala magának a Metnek az érintettsége. A detektívek kissé megkésve tekintik át, hogy korábbi vizsgálataik során történt-e mulasztás a felelősségre vonást illetően, illetve indulhat-e eljárás egykori és jelenleg is szolgáló rendőrtisztek ellen korábbi korrupciós vádak alapján. Úgy tűnik, kétség nem fér ahhoz, hogy magas rangú rendőrtisztek élvezték a Harrods tulajdonosával fenntartott ismeretség előnyeit, Al-Fayed csaknem négy évtizeden át tartó bűncselekmény-sorozatát csak környezete és a rendőrség együttműködésével tarthatta titokban. A luxusáruház egykori biztonsági igazgatójának tanúvallomása szerint például egy volt Met-parancsnok pazar piknikkosarakat kapott, „amikor különösen nagy segítségére volt a Harrodsnak”. Egy másik nyugalmazott biztonsági igazgatóhelyettes is beszámolt arról, hogy ismert egy „bátortalan, engedelmes” rendőrt, aki közvetlenül Al Fayed biztonsági vezetője, egy visszavonult nyomozó alá tartozott és fizetést is kapott az áruháztól.

A The Guardian már októberben azt sugallta, hogy korrupt rendőrtisztek álltak az üzletember rendelkezésére. Ezek tették lehetővé, hogy fegyelmi eljárás indulhasson a Harrods állományának azon női tagjai ellen, akik visszautasították a tulajdonos szexuális közeledését. A Met különleges bűncselekményekre szakosodott parancsnoka, Stephen Clayman becsületesen beismerte, hogy Al Fayed rejtve maradt súlyos szexuális bűncselekményei megrendítették a közvéleménynek a szervezetbe vetett bizalmát. ,,A testület tudja, hogy nem változtathatja meg a történteket, de legalább szeretné jobban megérteni, milyen hibákat követett el, egyben javítani az áldozatokkal szembeni magatartásán."

Ahogy arról a The Times csütörtöki száma tudósított, a Met jövő héten tudja meg, indul-e ellene független vizsgálat a korábbi nyomozás során elkövetett valószínű baklövések miatt.