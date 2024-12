- Négyen is pályáznak Gyurcsány Ferenc elnöki székére a DK-ban

Négy kihívó indulna el a Demokratikus Koalíció (DK) elnöki posztjáért - írja az atv.hu.

A portál úgy tudja, már tart a jelöltek pályázatának elbírálása. Korábban csupán a párt józsefvárosi elnöke, Abd El Rahim Ali jelentette be nyilvánosan, hogy indul a posztért. „Lehet menni Ferivel építgetni a Minecraftba, meg lehet jönni feltámasztani a baloldalt” - fogalmazott egy pár nappal ezelőtt közzétett videójában. Rajta kívül még három kihívója van a korábbi miniszterelnöknek, az ő személyüket azonban egyelőre homály fedi.

Gy. Németh Erzsébet, a párt országgyűlési képviselője pénteken az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, aki már jelöltetni akarta magát, az beadta a pályázatát. A jelölőbizottság a szervezetekkel, a tagjainkkal konzultál, és megnézi, hogy kinek mekkora támogatottsága van, és utána a támogatottság alapján fogja szavazásra bocsátani a jelölteket. A folyamat két hétig tart, ez alatt jelezhetik a szervezetek és a tagság, kit támogatnak, majd a jelölőbizottság javaslatot tesz, hogy ki kerüljön föl a szavazólapra. „Mi nagyon átláthatóan és nagyon tisztességesen csináljuk ezt a folyamatot, az egyetlen olyan párt vagyunk Magyarországon, ahol az elnököt online szavazással választják meg a párt tagjai - magyarázta a politikus.

Európa-bajnok lett Gyurcsány Minecraft-szervere

Mára akár egyszerre ezer játékos is játszhat a DK elnökének Minecraft-szerverén - közölte egy vasárnap közzétett Facebook-videójában az ellenzéki párt elnöke. Gyurcsány Ferenc a párt, lapunknak is megküldött közleménye szerint azt mondta, volt olyan pillanat, amikor egyszerre hétszáz játékos kereste fel a szervert. „Én azt gondolom, hogy ez egy jó példa arra, hogy lehet érteni egymást nagyon különböző hátterű embereknek, kultúráknak, korosztályoknak, és jó, hogy mi ezt megláttuk, meghallottuk, és különösen jó, hogy ahol 40 ezer ember találkozik” - fogalmazott, hozzátéve, nagy dolgot csináltak. „Örülünk, hogy ebben mi is ott lehetünk, és általunk talált egymásra sok ezer vagy sok tízezer ember. Ebben, amit most teszünk, Európa legjobbját futja Magyarország egy olyan alkalmazáson, egy olyan felületen, egy olyan világban, amelynek a megteremtésében sokan, köztük mi is közreműködtünk, és miért tagadnánk, mi erre büszkék vagyunk” - fogalmazott.