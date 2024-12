- Már nyugdíj és munkanélküli segély is jár a szexmunkásoknak Belgiumban

Belgium;munkavállalók;munkavédelem;munkajog;szexmunkások;prostituáltak;szexmunka;

2024-12-02 17:57:00 CET

A hétvégén hatályba lépett egy új törvény Belgiumban, amely engedélyezi a szexmunkásoknak, hogy hivatalos munkaszerződéseket kössenek, és a többi munkavállalóhoz hasonló jogi védelemben részesüljenek – írja az Euronews. Az egyesek által forradalminak nevezett törvénnyel

a prostituáltak mostantól hozzáférhetnek az egészségbiztosításhoz, a fizetett szabadsághoz vagy a munkanélküli segélyhez vagy a nyugdíjhoz.

A törvény célja, hogy felvegye a harcot a visszaélések és kizsákmányolás elleni. Alapvető jogokat biztosít a szexmunkásoknak, többek között azt, hogy visszautasíthatják a klienseiket, és bármikor abbahagyhatják az aktust.

A jogszabály emellett kitér a munkarendre, bérezésre és biztonsági intézkedésekre is.

A munkáltatóknak mostantól engedélyt kell szerezniük, szigorú biztonsági protokollokat kell betartaniuk, és igazolniuk kell, hogy nem ítélték el őket szexuális erőszak vagy emberkereskedelem miatt.

A munkáltatóknak tiszta ágyneműt, óvszert és higiéniai termékeket kell biztosítaniuk, és vészjelző gombokat kell felszerelniük a munkahelyeken.

Belgiumban még 2022-ben dekriminalizálták a prostitúciót, az új törvényekről pedig még májusban született döntés. A független szexmunka továbbra is engedélyezve marad, de az új jogi keret megsértése vagy a szabályozatlan harmadik fél általi foglalkoztatás büntethető lesz. A lap megjegyzi: noha a szexmunka már Németországban és Hollandiában is legális, egyetlen ország sem vezetett be olyan átfogó munkajogi védelmet, mint Belgium. A törvény kritikusai szerint azonban nem képes teljes mértékben kezelni a prostitúcióhoz kapcsolódó megbélyegzést.