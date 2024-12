- A horizont

Oroszország;Ukrajna;Orbán Viktor;Donald Trump;

2024-12-05 06:00:00 CET

A november 5-i, republikánus győzelemmel záruló amerikai választások óta Orbán Viktor és Donald Trump már többször is egyeztetett telefonon – tudta meg több, egymástól független kormányzati forrásból a Szabad Európa. A lap úgy tudja, az amerikai elnököt elsősorban azzal kapcsolatban érdekelte a magyar miniszterelnök véleménye, mit gondolt az orosz-ukrán háború gyors lezárásáról.

Egy másik forrás szerint Trump arról is kérdezte Orbánt, milyennek látja Oroszország képességeit a háború folytatására, mennyire látja háborúállónak Vlagyimir Putyin rendszerét, és milyen rendezési menetrendet képzel el. Nem gondoljuk, hogy eltekintve a magyar és az amerikai vezető nárcisztikus hajlamától, ne volna megfelelő tanácsadó személyzet mindkét fél részéről, vagy hogy ne tehetnék meg, hogy attól kérjenek tanácsot, akitől csak akarnak. Annyit jegyeznénk meg csupán, hogy furcsálljuk a dolgot, ezek szerint Orbán orosz-elkötelezettségének híre még nem ért el Washingtonba, vagy Trump érdeklődési köre túl nagy. A Szabad Európa forrása szerint minden esetre a nyugati vezetőkben felháborodást keltő nyári békemisszió mintájára decemberben újabb következhet. Feledy Botond külpolitikai szakértő azt mondta a lapnak, az újabb, Magyarország uniós elnökségét lezáró missziót a két vezető közti jó kapcsolat miatt Orbán már úgy keretezheti, hogy „Donald Trump üzenetét viszi” a feleknek. Ennek részleteiről keveset tudni, de az érintettek – Zelenszkij ukrán, Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök – júliusban is „nagyon nyitottak és rugalmasak voltak”, írja a lap. Az Orbán által is békepártiként emlegetett Trump korábban arról beszélt, megválasztása esetén „24 óra alatt békét teremt Ukrajnában”. Trump beiktatásával várhatóan néhány gyors, látványos politikai sikert akar felmutatni, ezek egyike a harcok berekesztése az ukrán fronton, akár azon az áron is, hogy nem születik hosszabb távon fenntartható békemegállapodás.

Nincs könnyű dolga a magyar kormányfőnek, ha át akarja állítani a washingtoni váltókat. Nem gondolnánk, hogy amerikai elit könnyedén lemondana, lemondhatna egy politikai bohóc pillanatnyi szeszéjéért mindarról, amit ma ural.

Richard Moore, a brit különleges hírszerzési vezetője nincs egyedül, amikor azzal vádolja meg Oroszországot, hogy felelőtlen szabotázs-hadjáratot folytat Európában, miközben egyre fokozza nukleáris fenyegetéseit, hogy elriassza a többi országot attól, hogy támogassa Ukrajnát. Az MI6 vezetője szerint bármilyen csökkentés Ukrajna támogatásában csak megerősítené orosz elnököt és szövetségeseit. „Ha Putyin sikerrel jár, Kína mérlegelné a következményeket, Észak-Korea felbátorodna, és Irán még veszélyesebbé válna” – mondja Moore. „Ha Putyinnak sikerül Ukrajnát vazallus állammá tennie, akkor nem fog megállni ott” – tette hozzá.

Bajban van a magyar kormányfő Kína miatt is. Kemény fenyegetést küldött Trump Oroszországnak és szövetségeseinek, 100 százalékos vámokkal fenyegette meg a BRICS-országok tömörülését, miután felmerült, hogy közös valutát hoznának létre. Trump kemény fellépést ígér a dollár dominanciáját veszélyeztető törekvésekkel szemben - tudósított a CNN. Ez már nyílt hadüzenet minden próbálkozásnak, amely az USA háta mögött próbálkozik egy új világrend gazdasági alapjának megteremtésével.

A Nyugat még áll a lábán.