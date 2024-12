- Magyar Pétert hülye gazembernek, Emmanuel Macront és Manfred Webert idiótának nevezte Kövér László, majd azt állította, ő amúgy nem gyűlöl senkit

Kövér László;Joe Biden;Manfred Weber;Emmanuel Macron;gyűlölködés;Magyar Péter;

2024-12-06 15:53:00 CET

Jánoshalmán tartott fórumot Kövér László házelnök Bányai Gábor kormánypárti országgyűlési képviselővel közösen, ahol azonban a Telex szerint nyoma sem volt a Fidesz részéről korábban ismert magabiztos fellépésnek.

A Fidesz országjáró körótjának Bács-Kiskun vármegyei rendezvényén végig a levegőben lógott a kérdés, hogy mi van, ha Orbán Viktor pártja 2026-ban vereséget szenved a választáson. Kövér László bő lére eresztett, de gyakorta összefüggéstelen anekdoták segítségével igyekezett választ adni a felmerülő kérdésekre, a gyurcsányozáson és a sorosozáson kívül azonban érdemi választ nem tudott adni arra, miképp is érdemes a Fidesznek viszonyulnia a Magyar Péter vezette Tisza Párt szárnyalásához.

A lap szerint Bányai Gábor meglepő őszinteséggel beszélt a Fidesz problémáiról és az előtte álló kihívásokról. – Mindannyian érezzük, hogy az idei év nem volt túl könnyű, semmilyen értelemben. Sem az országnak, sem a gazdaságnak, sem a családjainknak, és a jobboldalnak is nehéz éve van, talán emlékszünk, mi történt év elején – mondta, utalva a kegyelmi botrányra és Novák Katalin, valamint Varga Judit bukására utalva. 14 év hosszú idő, ennyi idő alatt szerinte belefér, hogy előkerülnek olyan problémák, amiket ők maguk okoznak. A kérdés az, hogy mi tudnak ezekre reagálni. „Fel kell fegyvereznünk magunkat új tagokkal, új érvekkel és új célokkal” - vélekedett.

„Mit kell tenni, hogy a varsói gyors ne érkezzen meg Budapestre másfél év múlva?” – tette fel a kérdést Kövér Lászlónak Bányai Gábor, mire a házelnöknek leginkább a szokásos paneleket sikerült felsorakoztatnia, mint például:

Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc összefog majd,

Magyar Péter ugyanazt a politikát viszi, mint Gyurcsány Ferenc,

Magyar Péter nemzetellenes,

Magyar Péter mindenkit gyűlöl magán kívül,

Magyar Pétert Soros György finanszírozza.

Ezt a házelnök megfejelte azzal, hogy Magyar Pétert zsarolni sem kell, mert magától is egy „hülye gazember”, továbbá, hogy egy „niemand”, aki ugyanakkor lelökte Gyurcsány Ferencet „a gyűlöletből felállított politikai dobogójáról”. Az ellenzéki szavazók ugyanis szerinte a gyűlöletet keresik. Az álszentség i betűjére a pontot feltéve Kövér László nem mulasztotta el a Jóistent emlegetni, hogy buzgón kell imádkozni hozzá, továbbá megfogalmazta a következőt: – Mi nem gyűlölünk senkit se. Én még Magyar Pétert sem gyűlölöm, pedig sokkal rosszabb, mint a Gyurcsány Ferenc. Azt hittem, hogy annál nincs lejjebb, de hát ez egy tanulság: mindig van lejjebb.

Kövér László úgy folytatta, egy demokráciában el kell magyarázni az embereknek, hogy a választás nem vicc, máskülönben úgy járhatnak, mint „a legnívósabb, legmagasabban kvalifikált polgári közösséggel bíró XII. kerület”, ahol „megválasztottak egy drogos csövest, meg a bandáját”. Aztán arra jutott, bármi is történjen a 2026-os választáson, ő büszke arra, hogy részese volt az elmúlt száz év szerinte legjobb tíz évének, és biztos abban, hogy az utókor korszakot fog elnevezni a Fideszről.

A beszélgetésből kiderült az is, hogy mind Bányai Gábor, mind Kövér László megbánta, hogy annak idején az Európai Unióhoz való csatlakozásra szavazott. Kövér László ezt azzal egészítette ki, hogy ő már a szavazáskor sem volt meggyőződve arról, hogy jó döntés-e a csatlakozás, csak hát a Fidesz éveken át győzködte a magyarokat erről. – Nem az Európai Unióval van a baj, hanem Brüsszellel, a bürokratákkal, meg azzal a korrupt, Európán kívüli érdekeket kiszolgáló elittel, amely most már nemcsak az Európai Unió intézményeit foglalta el, hanem a tagállamok nemzeti kormányát is – fejtegette, majd arra jutott, hogy az EU szerinte jelenlegi formájában még az ő életében meg fog szűnni. A nem gyűlölködő Kövér László felidézte azt is, hogy „az idióta Manfred Weber” ellenségként jelölte meg a Fideszt, a lengyel PiS-t és a német AfD-t. – Ha ez a liberális demokrácia, akkor ennél már egy fokkal a népi demokrácia is jobb volt az utolsó tíz évében. Akkor már senki nem nevezett ellenségnek bennünket - vélekedett Kövér László, aki annak idején az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének segédmunkatársa volt, mielőtt Soros-ösztöndíjas lett.

A házelnök azt is megfogalmazta, hogy szerinte Magyar Péter mellett Joe Bident is a háttérhatalom irányítja, akit az idős Leonyid Brezsnyevhez és Konsztantyin Csernyenkóhoz hasonlított, akiket életük végén már úgy kellett a pulpitushoz kísérni. Összeesküvés-elmélete szerint Joe Bident azért ültette a háttérhatalom az Egyesült Államok élére, mert bár „mindenki számára nyilvánvalóan alkalmatlan az Egyesült Államok vezetésére, ők mégis megengedhetik maguknak, hogy egy madárijesztőt ültessenek oda".

A biztonság kedvéért még Emmanuel Macron francia elnök is megkapta a magáét, akit szintén leidiótázott a házelnök. Aggasztónak tartja, hogy a nyugati vezetők úgy dobálóznak a harmadik világháborúval és atomháborúval, mint ha csak hétvégén elmennének a haverokkal sörözni. – Szemben Emmanuel Macron elvtárssal meg az összes többi idiótával ott nyugaton mi már láttunk orosz katonát közelről - mondta.