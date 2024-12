- Gyermekvédelmi otthon lakóját gázolta halálra a vonat egy hete Tata és Tatabánya között

Tatabánya;gázolás;gyermekotthon;

2024-12-06 15:26:00 CET

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának lakója volt az a fiatal, akit 2024. november 29-én hajnalban Tata és Tatabánya között vonatgázolás halálos áldozata lett – tudta meg lapunk.

Információink szerint a fiatalt előző nap távozott a vértesszőlősi lakásotthonból. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató általános főigazgató helyettese lapunk megkeresésére közölte: a tragikus baleset áldozata korábban, a felnőttkorúvá válását követően, saját maga kérte utógondozotti státusza megszüntetését és a lakásotthonból való kikerülését, mivel azt tervezte, hogy hazaköltözik a saját vér szerinti családjához. Az ettől teljesen függetlenül 2-3 héttel később bekövetkezett baleset és a lakásotthonból – saját kérésre való- kikerülése között semmilyen összefüggés nincs. András Katalin hozzátette: már a feltételezés is abszurd, hogy bármelyik felnőtté váló korábbi gondozottunkat „elküldené” bárki is, bármelyik lakásotthonunkból. Jogszabály szerint az utógondozotti ellátás nem kötelező, hanem kérhető, a felnőttkorúságát betöltött részéről, és ugyanúgy ő kérheti ennek megszüntetését is.

„A vér szerinti családtagok és hozzátartozók is kifejezetten kérték tőle, hogy a sajnálatos balesettel kapcsolatban, gyászukat tartsák tiszteletben, és hagyják őket békén. Mi is gyászoljuk az elhunytat, kérjük, a mi gyászunkat is tartsák tiszteletben”.

Az ügyben lapunk kérdéseire a Tatabányai Rendőrkapitányság annyit közölt, közigazgatási hatósági eljárást folytat.