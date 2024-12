- Felfüggesztette Jarosław Kaczyński mentelmi jogát a lengyel parlament

Lengyelország;felfüggesztés;mentelmi jog;Jaroslaw Kaczynski;

2024-12-06 21:01:00 CET

Felfüggesztette a lengyel parlamenti alsóház (szejm) pénteken Jarosław Kaczyński mentelmi jogát, miután Zbigniew Komosa civil aktivista büntetőjogi eljárást kezdeményezett a volt kormányfő, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) elnökével szemben.

Jarosław Kaczyński képviselői mentelmi jogának megvonását a 460 fős szejmben 241 képviselő támogatta. Ellenezték mások mellett a PiS és a szintén ellenzéki Konföderáció tagjai, összesen 206 képviselő.

Az ügy a 2010. április 10-én történt szmolenszki légikatasztrófával függ össze, amelyben életét vesztette a lengyel elnöki repülőgép 96 utasa, köztük Lech Kaczyński államfő, Jarosław Kaczyński ikertestvére. A légikatasztrófa áldozatainak állított varsói emlékműnél minden hónap 10. napján lerója tiszteletét a PiS képviselőinek csoportja, köztük Jarosław Kaczyński. A megemlékezések előtt Zbigniew Komosa 2018 óta rendszeresen koszorút helyez el az emlékműnél, a következő felirattal: „A Szmolenszkben a szélsőségesen nehéz körülmények között a pilótáknak leszállást parancsoló Lech Kaczyński 95 áldozatának emlékére”.

A 48 éves Komosa azzal vádolta meg a PiS 75 éves elnökét, hogy kétszer arcul ütötte őt az október 10-én rendezett megemlékezés során, amikor dulakodás alakult ki az ellentüntetők részvételével.

A szejm egy másik mentelmi jogi indítványról is szavazott, amelyet a lengyel rendőrfőkapitány nyújtott be azon gyanú miatt, hogy a PiS három képviselője – köztük Kaczynski – megrongálta a Komosa által elhelyezett koszorút és a rajta szereplő feliratot. Ezt az indítványt azonban a szejm nem hagyta jóvá, mivel a kormánykoalícióhoz tartozó Lengyelország 2050 és a Lengyel Parasztpárt képviselői is ellene szavaztak.

Kaczyński a szavazást megelőző állásfoglalásban bírálta, hogy a büntetőjogi szervek védik Komosát, aki „tartós zaklatásban, sőt lelki bántalmazásban” részesíti a szmolenszki áldozatok családjait.

Mariusz Blaszczak, a PiS frakcióvezetője szerdán botrányosnak nevezte Komosa indítványát. Az aktivista olyan jelszavakat hangoztat, amelyek még a szmolenszki légikatasztrófáról szóló orosz jelentésben sem fordultak elő – jelentette ki.

Szymon Holownia, a szejm elnöke, a Lengyelország 2050 vezetője szerdán kétségesnek nevezte, hogy a szmolenszki megemlékezések „nagyon érzékeny ügyében” meg kellene vonni Kaczyński mentelmi jogát. A PiS-t a koszorúrongálásnál súlyosabb témákban kellene elszámoltatni – mondta.

Erre reagálva Donald Tusk kormányfő az X-en azt írta: „A PiS elszámoltatása azért halad lassabban, mert a koalícióban nem mindenki értette meg, hogy enélkül lehetetlen a (jogállamiság) helyreállítása Lengyelországban”. Amennyiben a koalíciós partnerek „nem térnek észhez, az emberek őket számoltatják majd el” – tette hozzá.