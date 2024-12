- Néhány év és több milliárd forint után megváltoztatják a Fudan Alapítvány nevét és szerepét

változás;alapítvány;feladat;Diákváros;Fudan Egyetem;

2024-12-07 12:35:00 CET

Megváltozik a Fudan Alapítvány neve és szerepe, amely a benyújtott törvényjavaslat szerint Tudás-Tér Alapítvány néven működik majd tovább – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szombaton Budapesten. Varga-Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros IX. kerületében létrejövő Diákváros kollégiumfejlesztési programjának megvalósítása lesz.

Az államtitkár közölte, az Orbán-kormány új gazdaságpolitikai akciótervében kiemelten kezeli a lakhatási helyzetet és ezen belül a kollégiumi férőhelyek számának bővítését. Példaként hozzátette: a budapesti 17 ezres kollégiumi férőhelyekre többszörös a túljelentkezés.

Úgy vélte, az alapítvány megfelelő szerepet tud vállalni a felsőoktatás nemzetköziesítésében, a magyar és külföldi egyetemek együttműködésének segítésében, valamint a Diákváros fejlesztésében.

Varga-Bajusz Veronika beszámolt arról, hogy a kormány konstruktív tárgyalásokat folytatott a fővárossal és a IX. kerület polgármesterével, ennek eredményeként nyújtották be az alapítványra vonatkozó törvényjavaslatot. A javaslat szerint a területen található fővárosi és kerületi ingatlanok először állami tulajdonba, majd az alapítványhoz kerülnek – tette hozzá. A tervek szerint a szóban forgó ingatlanok helyzete jövő év elejére rendeződik, majd kiírható lesz a nemzetközi pályázat a tervezési feladatokra.

A Diákvárosban az elképzelések szerint nemcsak 12 ezer kollégiumi férőhely jönne létre, hanem egy olyan komplexum születne, amely lehetőséget ad a hallgatóknak közösségépítésre, sportolásra, rendezvények megtartására – mondta el az államtitkár, aki szerint

a budapesti egyetemeknek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az itt létrejövő 12 ezres kollégiumi férőhelyekből meghatározzák a hallgatóik számára még szükségesnek tartott férőhelyeket.

A Diákváros fejlesztését egyetemi együttműködések keretében és állami forrásokból látja el az alapítvány, de vizsgálják külső finanszírozás bevonásának lehetőségét is. Ezek arányát a tervezés folyamán fogják látni – mondta el az államtitkár.

Hatszáz millió helyett hatmilliárd forint közpénz

Tompos Márton, a Momentum elnöke idén nyáron arra hívta fel a figyelmet, június 30. volt „a Fudan napja”, amikor is ki kellett volna derülnie, hogyan segíti a békeharcot a fel nem épített egyetemet működtető alapítvány. A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény 7. paragrafusában ugyanis az állt, a kormány legkésőbb 2024. június 30-áig beszámol az Országgyűlésnek az intézmény létesítésével kapcsolatos beruházás előkészítéséről és a megvalósítás tervezett költségeiről. – Annyit tudunk meg, hogy Kecskeméten a Fudan a nemzetközi diákjainak tartott versenyt, de azt is az MNB támogatta, nem az alapítvány – állapította meg a Momentum elnöke. Azért is érdekes, hogy mi lehet a kormánybeszámolóban, amelynek egyelőre nyoma sincs, mert éppen a momentumos politikus kérte ki tavaly ősszel az alapítvány 2022-es pénzügyi beszámolóját, amelyből kiderült, a törvényileg előírt 600 millió forint helyett 6 milliárdot kaptak az adófizetők pénzéből.