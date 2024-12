- Letartóztatták a férfit, aki a próbaideje alatt csábított el kiskorú lányokat a Duna-parton

letartóztatás;szexuális visszaélés;internetes társkeresés;kiskorúak molesztálása;

2024-12-07 16:10:00 CET

Letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a férfit, aki ellen szexuális visszaélés bűntette miatt indított eljárást a Váci Rendőrkapitányság – tette közzé a bírósági portálon a Budapest Környéki Törvényszék. A gyanúsított 2021-ben egy internetes oldalon keresztül ismerkedett meg a 2008-ban született, kiskorú sértettel. A férfi és a lány két éven keresztül, másfél-, illetve kéthetente találkoztak egy Duna-parthoz közeli, fás-bokros területen. Ott a gyanúsított kezdeményezésére, illetve a sértett beleegyezésével rendszeresen szexuális cselekményeket végeztek. Mindezt úgy, hogy a gyanúsított végig tisztában volt a sértett életkorával.

A közlemény szerint 2024 nyarán a férfi egy másik, 2011-ben született lánnyal is megismerkedett egy élelmiszerüzletben, majd egy internetes oldalon keresztül felvették a kapcsolatot és néhányszor találkoztak – a sértett beleegyezésével – szexuális cselekményt végeztek. Jelen ügyben is a terhet tisztában volt a sértett valós életkorával. A feltehetően a kiskorúakra gerjedő férfi a nyomozás adatai szertint idén október 10-én egy újabb, 14 éves lánnyal is ismeretséget kötött, akivel életkora ismeretében is, egy idő múlva szintén a Duna-parton találkozott. A szexuális viszonnyal szemben ugyan a sértettnek voltak fenntartásai, de végül beleegyezett.

A bíróság nyomozási bírója szombaton meghallgatta a gyanúsítottat és az ügyészi indítvánnyal részben egyetértve elrendelte a letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2025. január 6-ig. Az ügyészi indítvány egyébként kiemelte, hogy a férfi a cselekményét próbára bocsátás hatálya alatt követte el, továbbá – akár párhuzamosan is – több kiskorú sértettel került szexuális kapcsolatba, és az eljárás adatai alapján még további sértettek azonosítása is várható. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított fellebbezett ellene. Mivel a védő nem volt jelen, jogorvoslat benyújtására neki 3 munkanap áll a rendelkezésre, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.