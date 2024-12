- Hatra nőtt a szombati hágai házrobbanás halálos áldozatainak a száma, a hatóságok bűncselekményt gyanítanak a háttérben

bűncselekmény;Hollandia;házrobbanás;halálos áldozatok;Hága;

2024-12-09 13:45:00 CET

Hatra emelkedett hétfőre a szombat reggel Hágában történt lakóházrobbanás megtalált halálos áldozatainak száma, a főügyészség pedig közölte, hogy vannak bűncselekmény elkövetésére utaló jelek. A háromszintes épületben történt detonáció következtében részben összeomlott épület romjai közül a tűzoltók találták meg az újabb holttestet, a halottak között van egy 17 éves lány is. Helyi tisztviselők bűncseleklményre gyanakodtak, s a holland főügyészség is talált bűncselekmény elkövetésére utaló jeleket, amit David van Weel igazságügyi miniszter is megerősített.

Ugyan a hivatalos álláspontban még nem zártak ki más lehetséges okokat sem sajtóértesülések szerint az épületben kábítószerlabor lehetett. Továbbra sem sikerült a robbanás után nagy sebességgel elhajtó autó nyomára bukkanni. Az Omroep West című napilap hétfőn azt írta, hogy a rendőrség benzineskannákat talált a helyszínen.

Vilmos Sándor király és Máxima királyné hétfő reggel a tragédia helyszínére látogatott, miközben még tart a mentőszolgálat romok közötti kutatása. Az uralkodó megdöbbenését fejezte ki a robbanás okozta pusztítás mértéke miatt, és együttérzését fejezte ki az áldozatokkal, illetve a hozzátartozókkal. A robbanás 19 közeli lakóházat is megrongált, a károsultaknak indított adománygyűjtő kampány keretében vasárnap estig 250 ezer euró gyűlt össze.