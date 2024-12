- A Dagobert-program

MOL;Dagobert;

2024-12-10

Csak kapkodom a fejem, pártunk s kormányunk mily nagyívű tervekkel siet a hazai kisvállalkozások segítségére. A legújabb programot a jobb sorsra érdemes egykori nagyvállalkozóról, Demján Sándorról nevezték el. A propagandaszöveg patika: a több százezer kis hazai cég adja a gazdaság, a GDP és a foglalkoztatás derékhadát; támogatásuk nemzetstratégiai érdek.

Most azon ne akadjunk le, hogy 14 éve kormányoznak, 14 éve halljuk ezt a szöveget, mégis maradt itt pár százezer állami mankóra szoruló, csődközelbe sodort kisvállalkozás. Végül is, jobb későn, mint soha.

Hanem azok a fránya hétköznapok. A konkrét esetek. Azok ne lennének. Amikor valaki odabattyog Orbán Viktorhoz. Olyan jó lenne, ha mindenki megelégedne a szónoklatokkal.

Itt van mindjárt a kis hazai benzinkutak esete. Ezek többnyire családi vállalkozások. Igaz, ők nem csak gaz külföldi multikkal versengenek, hisz a piac legnagyobb szereplője a cuki magyar Mol.

A kis kutak három évvel ezelőttig fillérről fillérre növelték részesedésüket, amit kétségkívül adókedvezmények is segítettek. Ám miután az Orbán-kabinet 2021 végén bestoppolta az üzemanyagárakat – hozzáfűzve, hogy aki emiatt bezár, attól "elveszik" a boltját -, a kis kutasok rájöttek: itt bizony az ő bőrükre megy a játék. Míg ugyanis a nagyok a szabályokba kódolt veszteséget kibírják, ők nem. Érdekképviseletet alapítottak és elkezdték verni a kannát. Bár a kormányból így kisajtoltak támogatásokat, azokat jellemzően késve vagy egyáltalán nem kapták meg. Közben, egy váratlan kormányhúzás miatt, beszállítóik is felszívódtak. Bár a Mol, felelősségérzetét hangsúlyozva, segédkezet nyújtott, a megsegítettek ezt inkább csak újabb szívatásként élték meg. 2022. december elején aztán, amikorra már minden kút kifogyott a benzinből, Gulyás Gergely Hernádi Zsolt Mol-vezér oldalán feloldotta az árstopot. (Nyilván Brüsszel miatt, ez nem is kérdés.)

De a kicsik helyzete ezután sem rendeződött. Az árstop alatt a nagyokhoz pártoló törzsvevőik alig tértek vissza, a kormány újabb sarcokat vetett ki, a multikénál kisebb adóikat pedig egységesítés címén a többiekéhez emelték. Miközben így tovább apadt a fő vonzerejüknek számító árelőny, a kormány ez év elején azzal fenyegetőzve emelt literenként 41 forintot a jövedéki adón, hogy az iparág ne is próbálja tarifáit a környező államok átlaga fölé emelni. Bár ez előtt a hazai díjak, hogy-hogy nem, meghajoltak, nyilván a nyereség apadt, amit egy nagy kibír, egy kicsi viszont nem. Az erről szóló tárgyalásokból az illetékes miniszter, Nagy Márton a kis kutak képviselőit sokáig kihagyta, sőt, tiltakozó elnöküket elküldte a búsba. Bár energiahatékonysági terheik növelését a kicsik most állítólag sikerrel siklatták ki, a tervet egyúttal a nagyoknál is törlik.

Egyre inkább az a gyanúm, hogy kormánykörökben létezik egy titkos, a nagyokat és gazdagokat a kicsik és szegények ellenében támogató, mondjuk Dagobert bácsi-program.

És már Demján Sándor sem tud odabattyogni Orbán Viktorhoz.