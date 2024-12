- Míg a csehek önszántukból, a szlovákok uniós nyomásra válnak le az orosz olajról, az Orbán-kormány Putyin-hűsége sziklaszilárd

Csehország;Magyarország;Szlovákia;leválás;orosz olaj;Orbán-Putyin;Barátság kőolajvezeték;

2024-12-10 10:00:00 CET

Prága példájához hasonlóan Magyarország is képes lenne az Adria felől kiváltani orosz nyersolajbehozatalát – vélekedtek lapunknak szakértők a Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot ellátó, orosz eredetű, Barátság nevű kőolajvezeték kapcsán felreppent hírekről.

A múlt hét szerdán Lukas Vlcek cseh ipari és kereskedelmi miniszter bejelentette, hogy Csehország nem kap olajat az orosz eredetű Barátság-vezetékről. Magyarázatot nem közölt és a jelek szerint nem is keresett. A Fiala-kabinet a lengyel tulajdonú, Orlen Unipetrol nevű litvinovi finomítónak felajánlotta az ország biztonsági olajkészleteit, az események által pedig igazolva látták nyugati olajbeszerzési törekvéseiket. Pénteken aztán, a szállítások, a biztonsági készletek igénybe vétele nélkül, helyreálltak. Az általunk megkérdezett szakértők felhívták a figyelmet: nemrég, Prága igényei alapján, bővítették az Adriai-tengert Ausztrián át Németországgal összekötő TAL-vezetéket. Így az ország két finomítója akár már ma teljes mértékben átállhatna „tengeri” kőolajra. Igaz, a 2025. júniusáig tartó, eddig igényeik 58 százalékát biztosító orosz szerződésüket hagyják még kifutni, ám azt már valószínűleg nem hosszabbítják meg.

A Mol a szintén az Adriáról eredő, hasonló nevű vezetéken át szintén képes lenne ellátni a százhalombattai, illetve a szintén a tulajdonában lévő, pozsonyi finomítót – értettek egyet forrásaink. Ha esetleg mindkét egység teljes üzemre állna át, lehetne szükség némi horvátországi bővítésre, de ezt olcsón és néhány hónap alatt meg lehetne oldani – tették hozzá.

A váltás egyelőre mégse túl „olajozott”. Az Orbán-kormány visszatérően kiáll a Barátság-vezetéken keresztüli orosz ellátás mellett.

Olyannyira, hogy amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nyáron megtiltotta az orosz Lukoil olajszállítmányainak továbbítását, a Mol egy titkos tárgyalássorozattal talált egy, a szállítások eredeti szintjét fenntartó megoldást. Tény, hogy az orosz olaj olcsóbb a többinél, de utóbbiak is nyereséggel finomíthatók, tehát az erkölcsileg megkérdőjelezhető moszkvai kapcsolat inkább csak extraprofitot biztosít a Mol és így a magyar kormány számára – fogalmaztak forrásaink. Igaz, Brüsszel egyre növeli a nyomást az orosz energiabeszerzés megszüntetésére. Az, hogy Magyarország és Szlovákia, ennek megfelelve, száz százalékig az Adria-vezetéken át jusson nyersolajhoz, a most igen terhelt Budapest- Zágráb-viszony új szintjét igényelné – tették hozzá.

Bár a Mol most is vesz nyersolajat az Adriáról, ez az évi 2,2 millió tonna szinte teljes egészében a pozsonyi Slovnaft-finomítóba kerül. Bár ugyan az érintett államok 2022. végén elérték Brüsszelnél, hogy a magyar, szlovák és cseh finomítók, uniós társaiktól eltérően, a jövőben is vehessenek orosz olajat, az abból készült termékeket (főleg üzemanyagot) immár nem vihetik külföldre. Ez a legérzékenyebben az áruja kétharmadát főképp Csehországba szállító pozsonyi egységet érinti. A Mol kérésére így a Bizottság a kivétel alól is kivételt adva engedélyezte, hogy a Slovnaft-egység tengeriolaj-beszerzései fokozatos növelésével tegyen eleget a feltételnek.

Míg 2023. végén újabb egy év haladékot kaptak, a mostani, december 5-i határidő leteltével elemzők szerint a türelem lejárt.

Így a Mol vélhetőleg tovább növeli adriai beszerzéseit, amivel a szlovák egység tengeriolaj-aránya 55-60 százalékra nő. Cseh kivitelük tehát megmarad, csak az már nem orosz olajból készül. A jelenleg 94 százalékban orosz olajat feldolgozó százhalombattai egység állítólagos átállásáról változatlanul ellentmondásosak a hírek. Leggyakrabban a 2026-os dátumot hallani, de a Mol EU-pénzt kér.

Az ügy kapcsán tegnapi megkeresésünkre sem a Moltól, sem a külgazdasági és külügyi, sem az energiaügyi tárcától nem kaptunk választ.