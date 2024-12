- Fegyverként használják a migrációt az Európai Unió keleti határán

Európai Unió;migráció;fegyver;Belarusz;

2024-12-12 14:53:00 CET

2021-ben szinte a semmiből több, mint háromezer Közel-Keletről és Afrikából érkező migráns próbált az EU területére bejutni a belarusz-lengyel határon. Hamar kiderült, ez Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor válasza az őt sújtó szankciókra: a sokszor háborús övezetből érkező menekülteket ugyanis belarusz cégek és hatóságok utaztatták egészen a határig. Kisebb részben a litván és lett határra is érkeztek migránsok, de legfőképpen a lengyel hatóságoknak kellett válaszolniuk a helyzetre, amire sem jogilag, sem infrastruktúrával nem voltak fölkészülve. Bár a törvények szerint mindenki, aki az EU területére belép, jogosult menedékért folyamodni, a hatóságok sokszor megtagadták ennek lehetőséget és visszatoloncolták őket. A krízis ugyan hullámzott, de azóta sem csitult el, idén a lengyel-belarusz határon már mintegy húszezer illegális határátlépés történt, a legtöbben orosz turistavízummal az útlevelükben érkeznek a mostanra megerősített határhoz, minden jel szerint az orosz hatóságok hathatós segítségével és ígérgetésével.

A többi Oroszországgal határos EU tagállam szintén megkapja a magáét a keleti szomszédtól: az utaztatott migránsok mellett más „hibrid” fenyegetések is jelen vannak Finnország, Észtország, Lettország is Litvánia határán is. Válaszul a kormányok kerítésekkel és megfigyelőrendszerekkel erősítik a határt, az elektronikus eszközökhöz most közvetlen pénzügyi támogatást nyújt az EU is. A közlemény szerint a Bizottság azt is megengedi a tagállamoknak, hogy különleges esetekben még akár olyan szabályokat is hozhatnak, amik például felfüggesztik a menedékjog alkalmazását. Bár a dokumentum kiemeli, hogy minden nemzeti intézkedésnek arányosnak és átmeneti jellegűnek kell lennie, nem világos, hogy ezeket milyen módon fogják meghatározni. Kérdés, hogy ezzel a gyakorlatban legalizálják-e a migránsok visszakényszerítését, ami nemzetközi jogba ütközhet. A Bizottság hangsúlyozta, ez egy speciális eset, hiszen a migránsokat Oroszország és Belarusz fegyverként használja az Unió ellen. Mindeközben 2021 és 2024 nyara között egy lengyel katona mellett legalább 126 migráns halt meg az EU Belarusszal közös határán, köztük gyerekek is.