- Trolimentésbe kezd Vitézy Dávid

2024-12-12 09:42:00 CET

Idén ősszel összesen több mint egy hetet rostokoltak a trolik az eléjük beparkoló autók miatt a VII. kerület két utcájában. Vitézy Dávid új forgalmi rend kialakítását javasolja.

Kihízták a korábban kialakított parkolóhelyeket az autók. Az egyre elterjedtebb városi terepjárók ( SUV-ok, crossoverek), illetve a házhoz szállító furgonok ma szélesebbek, hosszabbak is, mint a 10-20 éve gyártott kocsik, így gyakorta rálógnak az útra, vagy a járdákra. Utóbbi esetben a gyalogosokat akadályozzák, míg az út egy darabját elfoglalva egyre gyakrabban lehetetlenítik el a többi jármű, köztük a belvárost átszelő trolik áthaladását.

A helyzetet súlyosbítják a szabálytalanul parkoló járművek. A belső erzsébetvárosi – Dohány, Wesselényi, Dembinszky és Nefelejcs – utcákon esetenként több órán át is vesztegelni kényszerülnek az arra járó 74-es és 78-as trolibuszok az úttestre belógó parkoló autók miatt. S ahol a trolik elakadnak, ott az autók se jutnak át, így rendre hosszú dugók alakulnak ki. Nem is rövid időre.

Csak ezen a két vonalon idén szeptember elseje és november vége között 144 esetben alakult ki forgalmi zavar beparkolások miatt a BKK összesítése szerint. A trolik összesen 11285 percet vagyis, 187 órát, több mint egy hetet álldogáltak arra várva, hogy a túllógó, vagy szabálytalanul parkoló autó tulajdonosa visszatérjen vagy elvontassák a járművet az útból. Ez a gyakorlatilag állandósult helyzet a forgalmi rend sürgős felülvizsgálat teszi szükségessé Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint.

A Fővárosi Közgyűlésnek most benyújtott előterjesztésében megjegyzi, hogy a szakmai és civil szervezetek már régóta szorgalmazzák a megoldást, de a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapest Közút Zrt. eddig nem sokat tett az ügy érdekében. Vitézy most azt kéri a főpolgármestertől, hogy méresse fel a cégekkel a közösségi közlekedési járművek elakadási, beparkolási helyszíneit és a lehető leghamarabb vezessen be ezeken a helyszíneken – különös tekintettel a Dohány utca, Wesselényi utca, Nefelejcs utca, Bethlen Gábor utca érintett szakaszaira – új forgalmi rendet, amelynek keretében kapjanak egyértelmű elsőbbséget a trolik, biztosítsák a gyalogjárdák és átkelők átjárhatóságát, teremtsék meg az áruszállítás és rakodás kulturált, többi közlekedőt nem zavaró feltételeit, valamint biztosítsák a kerékpárosok és mikromobilitási eszközök használatát. A javaslatról jövő szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés.