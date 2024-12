- Szaúd-Arábia rendezheti a 2034-es futball-világbajnokságot

futball;világbajnokság;Szaúd-Arábia;

2024-12-11 19:33:00 CET

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szerdán bejelentett döntése szerint a 2030-as futball-világbajnokságot Spanyolország, Portugália és Marokkó rendezi közösen, 2034-ben pedig Szaúd-Arábia láthatja vendégül a megméretést.

A szaúdi világbajnokságnak már az ötlete is sokakat megbotránkoztatott, mert a közel-keleti országban még Katarnál – ahol a 2022-es világbajnokságot rendezték – is kevésbé tisztelik az emberi jogokat. A közel-keleti ország 2021 óta több mint ötmilliárd dollárt fektetett sportba, vádolják is sportswashinggal, vagyis azzal, hogy a sport jelentette látvánnyal akarja elvonni a figyelmet az emberi jogok lábbal tiprásáról.

A tizenöt stadion közül 11 vadonatújként készül hármat jelenleg építenek, nyolc tervezés alatt áll, a már meglevőket pedig korszerűsítik. Tabúk tartományban épül egy egész város is, Neom, benne a The Line néven ismert 170 kilométer hosszú, 500 méter magas, 200 méter széles épülettel, lineáris okosvárossal, ahol nem lesznek autók, utak, és szén-dioxidot sem fog kibocsátani. Csak ez 500 milliárd dollárba fog kerülni. Lesz benne egy stadion is 350 méterrel a föld felett.

A 2034-es futball-világbajnokság 15 stadionja közül nyolcat a fővárosban, Rijádban építenek, köztük a nyitómeccset és döntőt is vendégül látó 92 760 férőhelyes központi arénával.

A hat év múlva esedékes 2023-as seregszemlét valójában hat országban rendezik majd meg, mivel egy-egy meccsnek Uruguay, Argentína és Paraguay is otthont ad. Egyik eseményre sem volt másik pályázó.