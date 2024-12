- Inflációs kockázat

Az inflációban „nincs semmi látnivaló”, hacsak az nem, hogy a visszapattanás a vártnál sokkal alacsonyabb. Az inflációs krízis az a múlt, legyőztük, és lenn is marad, az rendben van – ezt mondta a kormány gazdasági minisztere. Csak az a kérdés, hogy a Nagy Mártonnak higgyünk, vagy a saját szemünknek.

Novemberben a liszt 40, a tej 17, a csokoládé 13, a zöldségfélék 12 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel ezelőtt. De jelentős áremeléseket látni októberhez képest is: a tojás 12, a gyümölcsök 4 százalékkal drágultak egy hónap alatt, igaz, közben voltak termékek, mint a sertéshús, a cukor, az étolaj, amik olcsóbbak lettek. Ezzel együtt a világpiacon emelkednek az élelmiszerárak, a forint leértékelődése pedig az importtermékeket drágítja – például az üzemanyagokét. A gázolaj áremelkedése pedig szinte minden terméket érint.

Nem igaz, hogy az inflációt legyőzte volna bárki, pláne a kormány. Az a kormány, amely most is azzal van elfoglalva, hogy inflációt gerjesszen az erőltetett béremelésekkel, az adóemelésekkel, az ostoba gazdaságpolitikával, a politikai vagdalkozásokkal, amelyek még a román lejhez képest is leértékelik a forintot.