- Kis szóváltás a 24.hu és a kormányszóvivő közt

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2024-12-12 11:57:00 CET

Ön szerint újságírók elleni lincshangulat keltésével viccelni, hogyan minősíti a Fideszt, mint pártot? - tette fel a kérdést a 24.hu munkatársa, utalva Kocsis Máté múltkori bejegyzésére, amelyben a Fidesz parlamenti frakcióvezetője megszavaztatta a követőit, hogyan érdemes fogadni a portál munkatársait a frakcióvezető fórumán.

Gulyás Gergely azzal hárított, nem volt ott és nem hallotta, ezért nem tudja pontosan, mi történt, így azt nem is akarta minősíteni. Kocsis Mátét elég régóta ismerem ahhoz, hogy pontosan tudjam, hogy a sajtóval teljesen normális és korrekt a viszonya, és önöknek is, mindenkinek átrendelkezésére eddig is, ezután is. Úgyhogy én szerintem az ő viszonyulása a sajtóhoz az inkább a magyar közéletben a példamutatók közé tartozik, akivel lehet beszélni - fogalmazott Gulyás Gergely.

Vitályos Eszter ezt követően azt tette, hogy a siófoki Tisza Párt rendezvényén az történt, hogy Magyar Péter pártelnök sétált elől, majd a Hír TV riporterét valaki véletlenül belökte az árokba.

VE: Ön szerint ez normális viselkedés? Én is szeretném megkérdezni esetleg.

24.hu: Én azt nem tudom, hogy nekem ahhoz például mi közöm van, és miért engem kérdeznek, és amikor én kérdezek egy olyan eseményről...

VE: Pontosan arról van szó, hogy a pártoknál és az újságírókkal szembeni agresszió az mennyire dívik. Én azt gondolom, hogy nem a Fidesznél dívik ez, hanem a Tisza Pártnál.

24.hu: - Igen, csak mi ezt most nehezményezzük, hogy egy ilyen helyzet előállt, és ugyanúgy nem voltak önök ott például semmi másik eseményen sem, azt tudják minősíteni, amelyiket nem tudják minősíteni.

VE: - Semmi nem történt ott a Fidesz rendezvényén, ellenben azzal, ami a Tisza rendezvényén történt.