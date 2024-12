- Big Fishtől a Szent Grálig

darts-világbajnokság;

2024-12-13 17:59:00 CET

A Big fish (Nagy hal) a dartsban annyit tesz, hogy a delikvens a számszakilag lehetséges legmagasabb értékről, vagyis 170-ről száll ki. Ilyen eleve nagyon ritkán fordult elő, ahogy a kilencnyilas is, amikor a létező legkevesebb dobásból nullázza le az 501-ről induló számsort a versenyző. És Bull eyes? Hát az a Bika szeme, ami pont a tábla közepe, a 12,7 milliméter átmérőjű piros pötty. De most nem ez a lényeg, hanem az: vasárnap kezdődik a londoni Alexandra Palace-ban (ahogy a helyiek becézik: az Ally Pallyban) az év legmókásabb, legviccesebb, legpoénosabb világbajnoksága, a PDC darts-vb.

A tavalyi vb-n (ami amúgy idén január első napjaiban fejeződött be), Luke Humphries ihletett játékkal verte az akkor még csak 16 éves Luke Littlert a döntőben, amelyet elképesztő, 4,8 millió néző látott. Ez a rekordszám pedig a Sky Sports eddigi legmagasabb nem labdarúgó nézettségi csúcsa, és 143 százalékos növekedést jelentett a Michael Smith és Michael van Gerwen közötti szenzációs, 2023-as döntőhöz képest.

A Sport Tv-ben (a karácsonyi napokat leszámítva) december 15. és január 3. között folyamatosan közvetített fordulók legnagyobb sztárja a már 17 évesre öregedett Littler: a warringtoni csodagyerek tavaly négy korábbi győztest is félresöpört első felnőtt vb-jén. Legnagyobb dobásának mégsem a döntő elérését, hanem azt tartja, hogy a sikerszéria közben legyőzte bálványát, a holland Raymond van Barneveldet. Littler még meg sem született, amikor Van Barneveld 2007-ben felemelte a sportág Szent Grálját, a vb-trófeát: „Raymond legyőzése jelentette a legtöbbet nekem” – idézi a PDC hivatalos honlapja Littlert, aki húsz nappal Van Barneveld Phil Taylor felett aratott epikus, hirtelen halálba torkolló győzelme után született. „Úgy nőttem fel, hogy apukám és anyukám folyamatosan Raymondot nézte” – enged bepillantást nem is olyan régi gyerekkorába a tini.

Littler szenzációs évet futott – a szezonban összesen tíz PDC-címet söpört be, a Premier League, a Grand Slam of Darts és a World Series of Darts Finals címek mellett még több World Series győzelmet is bezsebelt –, és már negyedik kiemeltként tér vissza a világbajnokságra. Tavaly ilyenkor még 66/1-es oddsa volt a világbajnoki címre, a meteort idéző felemelkedést pedig az is jelzi, hogy már egyértelműen az egyik favoritként tekint rá a világ. Magáról leszögezi: „Az életem sok szempontból megváltozott, fejlődtem játékosként és a színpadon kívüli életben is. Többet értem el, mint amire számítottam” – teszi hozzá a fiatal fenomén, aki már tiniként is öreg rókákat idéző tervvel rukkol elő: „Mindig csak a következő meccsre figyelek, a döntőre nem is gondolok, mert ahogy tavaly én, úgy idén is felbukkanhat a semmiből egy újabb trónkövetelő. Rengeteget játszottam az évben, most már csak erre a nagy dobásra kell koncentrálnom!”

A Google idén is összegezte, hogy az Egyesült Királyságban kire kerestek rá a legtöbben. A listán Littler a harmadik helyen végzett Kate Middleton és Donald Trump mögött, de megelőzte Keir Starmer miniszterelnököt és Károly királyt az első tízben. A sportolók kategóriájában Littler végzett az élen a labdarúgó Lamine Yamal és a tornász Simone Biles előtt. Littler felemelkedését azzal is elismerték, hogy a Google-nél a keresések okán ő az Év sportolója, illetve a BBC-nél az Év fiatal sportolója. „Őrült néhány hónap volt, soha nem gondoltam volna, hogy ezt elérem. Nagyon hálás vagyok az emberek által nyújtott támogatásért, és csodálatos látni a darts iránti növekvő érdeklődést. Remélem, hogy az utam több fiatalt inspirál a sportágra.”

Ugye, hogy ez a mentalitás nem egy átlagos 17 évest idéz? Nem is az.

Pénzügyek A profi szövetség 2,5 millió fontos pénzdíjat oszt ki, ebből a győztes 500 ezret kap. A kilencnyilas 180 ezer fontot ér, ezt háromfelé osztják: 60 ezer jut annak, aki dobja, 60 ezer egy prosztatatarák ellen küzdő szervezeté, és egy mázlista szurkoló is 60 ezer fonttal távozhat a sorsolás után a helyszínről. Minden egyes 180-as dobás ezer fontot ér. A tavalyi vb-n 914 darab 180-ast dobtak, ezt egymillió fontra kerekítette a Paddy Power.