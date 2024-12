- Emberölés miatt körözést adtak ki Till Tamás gyilkosa ellen

körözés;emberölés;Till Tamás;

Elfogatóparancsot adott ki Till Tamás feltételezett gyilkosa ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A hivatalos rendőrségi portálon közzétett tájékoztatás szerint Fehér János ellen emberölés bűntette miatt adtak ki elfogatóparancsot.

Korábban felmerült a lehetőség, hogy hamis tanúzás miatt indulhat ellene eljárás, mivel a gyilkosság miatti büntethetősége 2015-ben elévült.

Mint megírtuk, az ORFK és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 24 év után azonosították a 2000. május 28-án Baján eltűnt kisfiú, az akkor 11 éves Till Tamás gyilkosát. A most 40 éves Fehér János szabadon távozhatott a rendőrségről, mivel 16 évesen ölt, a büntethetősége pedig 15 év után, 2015-ben elévült. Ehhez képest jelent fordulatot, hogy most emberölés miatt adtak ki ellene körözést. Korábban az ügyészség közleményt adott ki, amely szerint el nem évülő bűncselekmények esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt.