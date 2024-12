- A „sárga úton” lépdelve

Spanyolország;elvándorlás;

2024-12-13 22:00:00 CET

Eltelt három hónap, hogy Tenerifére költöztem Magyarországról. Sokan megkérdezték azóta, hogy megbántam-e. A válasz: NEM. Sok minden átfutott az agyamon, hogy jól döntöttem-e, vagy hogy tényleg minden úgy lesz, ahogy én anno elterveztem. Nos, kijelenthetem, hogy egyáltalán nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan vártam. De ennek több oka van. Amikor az ember elhatározza magában, hogy oké, elmegyek és új életet kezdek egy teljesen idegen országban, kell valami, ami kimozgatja a holtpontról. Elindulni sem könnyű, de élni sem egy idegen országban. A tervek már akkor borulnak, amikor megérkezel. Az eltelt időszakban egy valamire nagyon rájöttem: a spanyolok között a türelem nagy erény. Én nem vagyok egy türelmes ember, de itt akkor is muszáj alkalmazkodni és felvenni a lassabb fonalat, ha nem akarod. Mert itt megáll néha az idő.

Én olyannak látom a külföldi életet, mint amikor elültetünk egy magot: sokáig nem látunk belőle semmit, pedig a nagy dolgok a föld alatt indulnak el. Gyökeret ereszteni nem könnyű, de ha stabilan állsz, és kitartasz, meglesz az eredménye. Mindenki ezt mondja. Viszont az én életemben megszűnt a stabilitás. Ez néha aggaszt, néha félelemmel tölt el, néha viszont megpróbálom elengedni. Hullámzó, ugye? Igen, ezt nevezik bizonytalanságnak. „Ha az ember szilárd elképzelésekkel érkezik egy helyre és ragaszkodik ezekhez, akkor nagy valószínűséggel nem azt kapja, amire vágyik. És közben nem veszi észre, amit kap." - olvastam egy beszámolóban. Ez tényleg így van.

Itt lágyabb itt az élet, mint máshol. Én sokszor azon kapom magam, hogy fogalmam sincs hányadika van, vagy hogy milyen nap van. Ezt most nagyon komolyan mondom. Valahogy minden lelassult az életemben. Az a sok küzdés, a sok harc, a sok tennivaló megszűnt. Persze itt is van mit tenni, nyilván dolgozom, de azért a munka sem pottyan az öledbe. Azért itt is meg kell küzdeni. Igen, mint mindenhol. Van, akinek minden összejön azonnal az életében. Nekem itt is meg kell küzdenem dolgokért. Az egyik a lakás, a másik a munka, ami jó lenne, ha állandósulna és beállna egy pontra. Nehéz.