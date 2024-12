- A szülők leborotválták 6 éves gyermekük fejét, majd azt hazudták, hogy rákos

gyerek;Ausztria;rák;csalás;

A vádak szerint hazudott hatéves kisfiuk rákdiagnózisáról egy ausztrál házaspár, hogy pénzt gyűjtsön a gyermek gyógykezelésére, miközben ő valójában nem is volt daganatos beteg – számolt be a The Guardian.

A szülők leborotválták a fiú fejét és a szemöldökét, kerekesszékbe ültették és kötésekkel imitálták a sugárterápiás kezelést, majd internetes adománygyűjtést indítottak neki. A szülők összesen 60 ezer dollárt, vagyis átszámítva mintegy 23,5 millió forintot gyűjtöttek össze a GoFundMe nevű oldalon, valamint gyermekük iskoláján keresztül.

Az eset Adelaideben történt, az ügyet november 26-án jelentették a helyi rendőrségnek. A hatóságok szerint a szülők kegyetlensége súlyos pszichológiai kárt okozhatott a kisgyermeknek és testvérének. A 44 éves férfinek és a vele egyidős nőnek gondatlanság és csalás miatt kell majd felelnie, a gyermekeket az eset után egyik rokonuknál helyezték el.