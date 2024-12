- Dokumentimfilm készült Krausz Ferenc életútjáról

dokumentumfilm;fizikai Nobel-díj;Krausz Ferenc ;

2024-12-14 02:04:00 CET

Az elektronok nyomában című filmben Krausz Ferenc először meséli el élete történetét, a nézők bepillanthatnak egy szerény, alázatos ember életébe, akit a tudomány iránti szenvedély és a kíváncsiság hajt. A Nobel-díjas fizikus példaértékű életútját bemutató alkotás egyik fő témája a tudós áttörő felfedezése, amellyel láthatóvá tette az elektronokat, új fejezetet nyitva a tudományban és az emberiség jövőjében. A dokumentumfilm sajtóvetítése pénteken volt a budapesti Puskin Moziban, a közönség először december 30-án a Duna csatornán láthatja majd. Az elektronok nyomában producere Lajos Tamás, operatőre Gajdics Dávid, vágója Vághy Anna, a zeneszerző Dózsa Péter.

– Krausz Ferenc életútját a határok folyamatos feszegetése és a kitartás jellemzi: van víziója, kezd valamit azzal a helyzettel, hogy a Nobel-díj felhívja a figyelmet arra a tudományos eredményre, amit elért – hangsúlyozta Kiss Gábor István rendező. Krausz Ferenc mindehhez hozzátette a személyiségéből fakadó, gyerekkorában, a móri évek alatt megtanult szorgalmat és állhatatosságot. A rendező szerint Krausz Ferenc életútja megmutatja, hogy a munka, a kitartás, a kíváncsiság és a közös célok ereje messzire vezethet. Mint hozzátette, mindig új módszereket keres, rendkívül nyugtalan elme, aki önmagát is mindig próbálja a maximális tudás határáig vinni. A film szándéka szerint közelebb hozza a nézőkhöz a tudós személyét, így elmentek vele futni is azokra a helyszínekre, ahol a kevés szabadidejét tölti.

A forgatás tavaly novemberben Stockholmban kezdődött, majd Szaúd-Arábiában az attoszekundumos laboratóriumban, Washingtonban, Münchenben, Bécsben, Móron és Szegeden is dolgoztak. Krausz Ferenc elmondta, hogy a forgatás elején furcsán érezte magát, mert ilyen szerepkört először vállalt el. – Ahogy haladtunk előre, egyre jobban átéreztem azt, hogy a filmnek nagyobb jelentősége lehet annál, mint hogy a munkámat és a mindennapjaimat mutassa be. Lehet olyan üzenete, amely a közvetlen munkán túlmutat, és ezáltal a motivációm is megnőtt – fogalmazott a fizikus.

Arról is beszélt: „Mindig is a habitusom középpontjában állt, hogy alázatosnak kell lenni, és hálásnak azért, mert megadatott az a lehetőség, hogy olyan munkát végezzek, amit igazából hobbinak érzek és ami nap mint nap hajt előre” Pályáján olyan emberekkel dolgozhatott együtt, akik gazdagították és hozzátettek valamit a képességeihez. – Rubik Ernő írta egyik könyvében, hogy a tudósoknak mindig a megfelelő kérdéseket kell feltenniük. Nálam is az játszódott le, hogy feltettem azt a kérdést, hogy igazából miért csinálom azt, ami csinálok. Hol találom meg azokat a problémákat és kérdéseket, amik számomra hajtóerőt tudnak szolgáltatni akár évtizedeken át ahhoz, hogy haladjak egy úton előre – hangsúlyozta Krausz Ferenc, aki a sajtóvetítés után felajánlotta a közmédia Jónak lenni jó! című adománygyűjtő kampányának a film plakátját, amit a kézjegyével látott el.