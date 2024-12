- Döntetlenről indul az utolsó tíz perc

női kézilabda;

2024-12-15 16:34:00 CET

46-50. perc: Vámos harcolt ki hétméterest, bejött a kapuba Sako, de Klujber neki is belőtte a büntetőt (19-18). Foppával szabálytalankodtak a magyarok a hatoson belül, hétméteres. Szemerey kivédte Zaadi lövését! Győri-Lukács lőtt nagy gólt a bal szélről (20-18). Zaadi talált be betörésből (20-19). Időt kért a magyar kapitány. Golovin Vlagyimir azt mondta, hogy az 5+1-es francia védekezésnél is maradjon a magyar beálló középen. Ha hatosfallal védekeznek a franciák, akkor is maradjon a beálló a pozíciójában. Klujber pattintós lövése elkerülte a kaput, Valentini lövését védte Szemerey, de maradt az ellenfélnél a labda. Granier egyenlített a jobb szélről (20-20).