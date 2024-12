- Kamu igazolást nyomtatott az ügyvéd ügyfelének, aki csak a bíróságon szembesült vele, hogy átverték

ügyvéd;közokirat-hamisítás;

2024-12-16 13:20:00 CET

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy győri ügyvéddel szemben, aki kinyomtatott és átadott saját ügyfelének egy bírósági idézést azt a látszatot keltve, hogy az ügyfél ügye már bírósági tárgyalási szakban van. Valójában sosem volt a valótlan tartalmú, formai hibákban szenvedő idézésnek megfelelő ügy bíróságon folyamatban - közölte hétfőn a vádhatóság.

Mint írják, a vádirat szerint az ügyvéd 2020. évben elvállalta, hogy polgári peres eljárást indít a megbízásnak megfelelően. Az ügyfele ezt követően többször kereste őt telefonon és az ügyéről érdeklődött. 2022 februárjában, egy érdeklődés során az ügyvéd a számítógépéről kinyomtatott egy bírósági idézést, amelyet átadott ügyfele részére.

Az ügyfél két hónappal később, áprilisban megjelent az idézésnek megfelelően a bíróságon, ahol – várakozás után, érdeklődésére – az ott dolgozó bírósági alkalmazottak közölték, hogy nincs ilyen ügy folyamatban a bíróságon. Ekkor derült ki, hogy az ügyvéd sosem nyújtott be keresetlevelet a bíróságon, így az ügyfél ügye nem is lehetett bírósági szakban. Az ügyészség az ügyvéddel szemben közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat, amelyért akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az érdemi döntést várhatóan a Soproni Járásbíróság hozza meg.