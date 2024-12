- Több száz millió forintot csalt ki adathalászattal egy bűnbanda

adathalászat;pénzmosás;bűnbanda;károsultak;PMRFK;csalás;kriptovaluta;

2024-12-17 11:37:00 CET

A rendőrségi tájékoztatás szerint hamis banki értesítések és e-mailek segítségével, valamint távoli hozzáférést biztosító programok, például az AnyDesk letöltésére rábeszélve szerezték meg a sértettek netbankjának belépési adatait. Gyakran internetes hirdetési oldalakon, online piactereken keresztül léptek kapcsolatba az áldozatokkal, ál-érdeklődőként kicsalva személyes és banki adataikat.

A megszerzett hozzáférésekkel jogosulatlan banki tranzakciókat végeztek, majd a kicsalt összegeket bonyolult pénzmosási rendszeren keresztül tüntették el. A nyomozók eddigi

több mint 30 károsultat azonosítottak, a kár pedig meghaladja a 330 millió forintot.

Előfordult olyan eset is, hogy a sértett bankszámlájáról 70 millió forintot utaltak el különböző célszámlákra. Eddig 23 olyan személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akiknek a nevére nyitott bankszámlákat használták a tranzakciók lebonyolításához.

A bűnszervezet központi figurája egy 24 éves ukrán férfi. Ő Montenegróból irányította az alá beszervezett csoportokat, koordinálta a Magyarországon elkövetett csalásokat és a bűncselekményekből származó pénzek elosztását. Több strómant szervezett be, hogy bankszámlákon keresztül mozgassák a kicsalt összegeket.

A férfit – nemzetközi együttműködés keretében – Ausztriában fogták el. A nyomozók átvették osztrák kollégáiktól,

őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A rendőrök az eljárás során feltérképezték a bűnszervezet működését. Kiderült, hogy a 24 éves V. Ioann egyik bűntársa a 26 éves D. Viktor volt, aki Magyarországon számos pénzügyi tranzakcióban működött közre. D. Viktor koordinálta a sértettektől kicsalt pénzek elosztását és azok továbbítását a bűntársainak. A nyomozók azonosították a szervezet további tagjait is, például a bankszámlákat nyitó strómanokat, és olyanokat is, akik a sértettek banki adatait megszerezték, illetve azokat is, akik a csalásokat közvetítőként vagy pénzszállítóként segítették. Cselekményük nemcsak a sértettek okozott kárt,

hanem komoly nemzetközi pénzügyi bűncselekményekhez is vezetett, mivel a megszerzett összegeket gyakran különböző kriptovaluták formájában próbálták eltüntetni.

V. Ioann és bűntársai ellen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás, valamint különösen nagy értékű pénzmosás miatt folytatja az eljárást.