- Magyar Péter megint arra célozgat, hogy valamire készül az Orbán-kormány

nemzetbiztonsági bizottság;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-12-18 09:27:00 CET

„Miközben Orbán Viktor hétfőn bevallotta a Parlamentben, hogy a magyar államkassza üres, ma színházi előadást tart az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. Azért arra figyelhettek volna a fideszes srácok és az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy ha már a jogszabályokat megszegve megrendezik a Tanú című film új részét, akkor legalább Pelikán elvtársat meghívják a mai díszbemutatóra. Szívesen mentem volna, nekem is lettek volna kérdéseim” - írta egy szerda reggeli posztban a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter egyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Orbán Viktor meghallgatását kezdeményezte, többek közt a hazánkban titkos tárgyalásokat folytató korábbi iráni elnök, az orosz hekkereknek a magyar Külügyminisztérium elleni támadásának következmények nélkül hagyása, valamint a körözés alatt álló volt állam- és kormányfők befogadása miatt.

Az ellenzéki politikus szerint ezen ügyek veszélyeztetik Magyarország biztonságát. Egyebekben azt is szeretné tudni az Alkotmányvédelmi Hivataltól, hogy az utóbbi 10 évben miért nem utasított ki egyetlen orosz kémet sem. Egyben javaslatot tett arra, hogy a szervezetet át kellene nevezni Alaptörvényvédelmi Hivatallá, mivel hazánkban már nincs olyan, hogy alkotmány. Magyar Péter posztját ismét egy rejtélyes figyelmeztetéssel zárta:

„Miniszterelnök úr, tudjuk, hogy mire készülnek. Ne tegyék!”

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Tisza Párt elnöke már egy pár nappal ezelőtti bejegyzésében is közzétette ezt a mondatot, ám különösebb megjegyzést sem akkor, sem most nem fűzött hozzá.

A nemzetbiztonsági bizottságot egyébként amiatt az álhíhr miatt hívták össze, amely még a múlt héten jelent meg. A Magyar Hang egyik cikkében ugyanis azt firtatta, hogy lehet a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad gépe landolt Budapesten. A valóság ezzel szemben az, hogy az exelnök gépe Magyarország közelében sem járt. Ellenben a Fidesznek kapóra jött, hogy Magyar Péter is megosztotta a cikket, így egy újabb támadási frontot nyithattak ellene.