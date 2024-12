- Pártállami tempó

sajtószabadság;Kocsis Máté;

2024-12-20 06:00:00 CET

Ha a megfeszített erővel végzett folytonos manipuláció és a kormánypárt iránti szüntelen aggódás egymásra talál, akkor túlhajszolt idegállapot alakulhat ki, ami hallucinációkhoz vezethet. De az is lehet, hogy a fideszes Kocsis Máté csak ritkán igénybe vett humorérzékének megcsillantására tett kísérletet. Nem tudhatjuk.

Történt, hogy szerkesztőségünkhöz eljutott egy információ, amely szerint Orbán Viktor eldöntötte: a kormány nem fogja csökkenteni a parlamentbe jutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt. Kerestük a Fidesz országgyűlési frakcióját és a Kormányzati Tájékoztatási Központot. Kértük, erősítsék meg, szükség esetén pontosítsák értesülésünket.

Kocsis Máté frakcióvezetőt sokkhatásként érte, hogy egy újság az érintettek megkérdezésével ellen­őrizni szeretné, mennyire megbízható a rendelkezésére álló információ. Pártja sajtóholdudvaránál – ahol végeláthatatlan halmokban gyűlnek az elveszített perek és helyreigazítások – ehhez igazán nem szokhatott hozzá.

Nem csoda, hogy a váratlan szituáció elbizonytalanította, és úgy gondolta, az lesz a legjobb, ha műfelháborodással leplezi zavarát. Abból még sosem volt baj. Válasz helyett a Facebook-oldalára kimásolta elküldött kérdésünket: kommentárja szerint így óhajtotta bemutatni, „hogyan működik a baloldali álhírgyártás”. Lapunkat „Népszava nevű médiamaradványnak” nevezte, és látnoki képességekkel megáldva tudni vélte, hogy még meg se született cikkünk miről fog szólni. Azt pedig hazugságnak minősítette, hogy az ötszázalékos küszöb leszállításának ötlete egyáltalán felmerült volna.

A frakcióvezető olyan vehemenciával utasította vissza még a puszta feltételezést is, mintha a Fidesz nem éppen most vett volna el két parlamenti mandátumot Budapesttől, mintha nem most rajzolta volna át önkényesen a választókerületi határokat a fővárosban és több megyében, mintha kétharmados hatalmával minduntalan visszaélve nem alakította volna át rendszeresen a választójogi szabályokat politikai érdekének megfelelően.

Kocsis Máté talán éppen erről igyekezett elterelni a figyelmet. Talán pártjával együtt annyira tehetetlenné vált, hogy nem marad más eszköz számára, csak az ócska hergelés. Talán már maga is szégyelli azokat a módszereket, amelyeket a rutinszerű fideszes lejáratókampányokban bevetnek a politikai ellenfelekkel szemben. Talán beleolvasott egy groteszk kortárs drámába, és úgy érezte, szösszenetnyi terjedelemben neki is érdemes megpróbálkozni valami hasonlóval. Talán neheztel a Népszavára, amiért tavaly ősszel lapunk leleplezte, hogy miközben közösségi oldalán azt állította, a Kossuth téren ünnepli október 23-át, valójában Krétán múlatta az időt.

Íme, milyen sok lehetőség. Ebből is látszik, hogy Kocsis Máté mennyire inspiráló személyiség.

Bejegyzésének utolsó mondata így szól: „Rohadt unalmas már, elvtársak!”. Ha a címzettel nem is, a tartalommal kifejezetten egyetértünk. A Fidesznek ideje lenne már visszavennie a pártállami tempóból. Valóban rohadt unalmas, és jobban belegondolva nincs benne semmi vicces.