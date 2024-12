- Folyamatos árváltozást hozhat a csecsemők és gyermekek fulladásos rohamainál is hatékony inhaláló támogatásának elvesztése

Magyarország;gyógyszer;gyerekek;asztma;inhaláló;

2024-12-20 05:50:00 CET

Töröltette a GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszergyártó a csecsemők és kisgyermekek fulladásos, asztmás rohamaiban hatékonyan alkalmazható Ventolin Evohaler elnevezésű inhalációs termékét a Magyarországon támogatott gyógyszerek listájáról. Az ezen a listán nem szereplő terméket csak teljes áron, társadalombiztosítási támogatás nélkül szerezhetők be a patikákban. Kérdeztük a gyártót, mi volt a törlés oka, illetve tervezik-e a támogatás megújítását? Erre ugyan nem válaszoltak, de levelükben egyebek mellett szó szerint azt írták: „A betegek továbbra is prioritásunk marad, és a Ventolin MDI továbbra is elérhető a betegek számára Magyarországon”.

Hasonló lépés akkor szokott előfordulni, ha egy gyártó elégedetlen a biztosító által megajánlott közfinanszírozott árral, de annak emelését nem tudja elfogadtatni. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) lapunkkal azt közölte, hogy ebben az esetben a gyártó nem jelezte áremelési szándékát. Hozzátették azt is, hogy a forgalmazó döntésére semmilyen ráhatásuk nincs.

A gyógyszer támogatásának törlése december elsejétől hatályos, ez azt jelenti, hogy a hónap elejétől a korábbi néhány száz forintos térítési díj helyett a szülőknek mintegy 4 ezer forintot kell fizetniük.

Nemcsak a kieső 90 százalékos támogatást kell pótolniuk, hanem folyamatos árváltozásra is készülhetnek. A piacra rálátó forrásunk szerint a gyógyszer támogatásának megszűnésével a piac bármely szereplője (a gyártó, a nagykereskedő, illetve a patikus is) szabadon emelheti a készítmény árát.

Azt lapunknak a NEAK is megerősítette, hogy a gyógyszerért fizetendő díj akár patikánként is eltérő lehet. Mint írták: az aktuális fogyasztói árról nincs is pontos információjuk. Hozzátették: jelenleg más, asztma elleni inhalátort is használnak a gyermek és felnőtt betegek. Támogatással is elérhető egy generikus termék, a Buventol Easyhaler 200 mikrogramm/adag inhalációs készítmény, amely azonban csak 6 éves kortól alkalmazható. A náluk fiatalabbak számára is lát lehetőséget a NEAK, ugyanis levelükben azt írták: a „6 éveskor alatt is elérhetővé válik a készítmény, ha egy nagykereskedő kérelmezi a külföldi behozatali engedélyt, ebben az esetben a NEAK továbbra is biztosítja a támogatást a gyógyszer árához.” Hozzátették, hogy „a NEAK – a betegellátás biztonságát szem előtt tartva - több nagykereskedővel is kapcsolatban van a helyzet megnyugtató rendezése érdekében”.

A gyógyszergyár lapunknak küldött levele is azt sejteti, hogy az ügynek lehetnek még további fejleményei, ugyanis azt írták: „ez ügyben közvetlen kapcsolatban állunk a magyarországi hatóságokkal.”