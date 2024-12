- Hivatali korszakváltás: online tortúra vagy hasznos fejlesztés?

ügyfélkapu;elektronikus ügyintézés;hivatali ügyintézés;

2024-12-26 08:48:00 CET

Bár távolról sem volt hibátlan, évek alatt emberek százezrei tanulták és szokták meg az Ügyfélkaput, amin keresztül könnyebb volt az internetes hivatali levelezés, ügyintézés. Hamarosan azonban nagy változások várhatóak: január 16-tól – legalábbis a megszokott formájában – megszűnik az Ügyfélkapu, helyébe az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgár (DÁP) nevű okostelefonra telepíthető applikáció lép. Hortobágyi Ágoston, digitális stratéga, a Biztonságos Digitális Társadalomért Egyesület alapítója úgy véli: bár kezdetben sokaknak okozhat bosszúságot, alapvetően fontos és szükséges állami informatikai fejlesztésről van szó. Mint mondta, az Ügyfélkapu+ lényegében megegyezik a már ismert Ügyfélkapuval, csupán a belépési folyamat változik.

– Ez egy több mint szükséges változtatás, ugyanis a sima felhasználónév-jelszó kombináció, amelyet eddig használtunk az Ügyfélkapu belépéshez, már egyáltalán nem biztonságos. Lépni kellett azért is, mert egy uniós törvényi kötelezettség miatt muszáj átállni az úgynevezett két faktoros hitelesítésre. Ennek legismertebb formája, amikor például a bankoknál, a felhasználónév, jelszó beírását követően sms-ben kapott kódot is meg kell adni. Ez a mi biztonságukat szolgálja – fogalmazott a szakértő.

A DÁP applikáció egy teljesen új, az állam által fejlesztett alkalmazás, amely digitalizálja a legtöbb közigazgatást érintő ügyet.

Vagyis ezentúl egyre több ügyet lehet majd okostelefonról intézni. A szakértő szerint az utóbbi négy-öt évben vásárolt telefonok nagy része alkalmas a DÁP használatára.

A DÁP-ban egyelőre még csak pár funkció üzemel, de a szolgáltatások körét 2026-ig folyamatosan bővítik. Jelenleg például alkalmas arra a DÁP, hogy egy rendőri igazoltatásnál kiváltsa a személyi igazolványt, a jogosítványt, az alkalmazásban lévő QR-kódot is elég leolvastatni. Emellett az applikáció az összes fontosabb személyes adatot egy helyen tárolja, így például a TAJ- és személyi igazolvány számot, adóazonosítót. Az applikáción keresztül már lehet időpontot foglalni a kormányablakokba, továbbá egy gombnyomással lehet lekérni az erkölcsi bizonyítványt is. Az ígéretek szerint 2024 végétől elérhetővé válik a digitális aláírás is. 2025 februárjától újabb igazolványokat is hitelesen kiválthat majd a DÁP. Például a TAJ kártyát le lehet majd letölteni, és az alkalmazáson keresztül bemutatni szükség esetén. 2025 júniusától pedig már QR-kóddal jelentkezhetünk be például bankokhoz, közműszolgáltatókhoz, telekommunikációs cégekhez, ami rövidíti az azonosítási procedúrát. Lesznek olyan ügyek is, ahol már dokumentumok aláírásához sem szükséges személyes találkozó, az alkalmazás segítségével is meg lehet ezt tenni, otthonról.

– Egy villanyóra átíráshoz korábban szabadnapot kellett kivenni a hosszas sorban állás miatt. A DÁP felhasználók viszont otthonról intézhetik majd ezt – említett egy újabb olyan területet Hortobágyi Ágoston, ahol könnyebbséget hozhat az applikáció.

Júliusban már úgynevezett életesemény alapján csoportosítja majd az alkalmazás a különböző ügyintézési formákat. Ilyen lesz például az autó eladásával vagy vásárlásával kapcsolatos szolgáltatáscsoport. 2026-tól aztán becsatlakozik a programba az ePosta és az eFizetés is. Előbbi azt jelenti, hogy egy digitális postafiókon keresztül kaphatjuk meg a közigazgatást érintő hivatalos leveleket, utóbbi pedig, hogy az ügyintézések során felmerülő díjakat is már az appban lehet befizetni.

Mindez jól hangzik, ám az applikáció használatához olyan regisztrációs folyamatra lesz szükség, ami sokaknak okozhat nehézséget.

Erre két lehetőség van. Egyfelől eSzemélyi igazolvány (2021. június 13. utáni) segítségével is beléphetünk. A másik lehetőség a személyes ügyintézés a kormányablakban. Ehhez személyi igazolványra, lakcímkártyára és arra a mobilra lesz szükség, amelyen a DÁP applikáció van. Itt viszont csupán az azonosítás és az első regisztráció történik meg. A végleges regisztráció ezután következik, amikor a DÁP-ban meg kell adni a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámot és e-mail címet. Ezekre rögvest érkezik egy hitelesítő kód, amelyet bepötyögve sikeressé válik a regisztráció.

Legalább a csalóknak is nehezebb lesz A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint már 9 milliárd forintra rúg az az összeg amit a magyaroktól kicsaltak az interneten, említette meg a Hortobágyi Ágoston, aki szerint a mostani fejlesztés több területen is nagyobb védelmet jelenthet. Mint fogalmazott a bürokráciában mindent át fog szőni most a digitális, kétlépcsős azonosítás, így nehezebb dolga lesz a csalóknak ezen a területen.

Az, aki a DÁP-ba belépett, az automatikusan be tud jelentkezni az Ügyfélkapu+-ba. Aki viszont nem akarja a DÁP-ot használni, de az Ügyfélkaput+ igen, az egy külön procedúrára készülhet. Az okostelefonjára telepítenie kell egy ingyenesen letölthető úgynevezett hitelesítő (authenticator) alkalmazást. Amikor valaki be akar lépni, először meg kell adnia a felhasználó-nevét és jelszavát, erre megjelenik a képernyőn egy QR-kód. Ez be kell olvasni az okostelefon kamerájával a mobilon elindított hitelesítő (authenticator) alkalmazásba. Ha sikerrel járunk, akkor az alkalmazás kiad egy számsort, amit be kell írni az ügyfélkapuba. Sietni kell, mert egy kód csak 30 másodpercig él, ha ennyi idő alatt nem írjuk be, akkor a program automatikusan újat ad.

Nehéz helyzetbe kerülnek azok, akik asztali számítógépen eddig használták az ügyfélkaput, az okostelefonos applikáció használatát viszont már nem tudják, nem akarják megtanulni. A számítógépre is készült egy hitelesítő (authenticator) alkalmazás, de abból csak angol nyelvű verzió van, és használata bonyolultabb.

Fontos megjegyezni, hogy az, aki maradna a személyes ügyintézésnél, és egy igazoltatás alkalmával is inkább a plasztik kártyát mutatná meg a rendőrnek, továbbra is megteheti. Ezzel kapcsolatban lapunk kérdéseket tett fel, melyre a Magyar Digitális Ügynökséghez tartozó, a DÁP-ot fejlesztő és üzemeltető IdomSoft Zrt. válaszolt. Ők is megerősítették hogy a személyes ügyintézés marad.