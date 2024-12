- Kirobbanó küzdelmek, emlékezetes győzelmek: a HELL Boxing Kings a szenzációs elődöntők után már a döntőre készül

boksz;gála;HELL;

2024-12-20 17:29:00 CET

A hatodik élő show első összecsapása egy roppant feszült küzdelmet hozott a horvát Fran Hodak és a szlovák Lukáš Labaško között. Az embert próbáló párharcban a bokszolók tehetsége, lelkesedése és elszántsága egyaránt megmutatkozott. Bár több mint két méter magas ellenféllel szállt szembe, Labaško a gyorsaságával, pontosságával és fáradhatatlan energiájával előnyt tudott szerezni. A kiegyensúlyozott erőviszonyok révén mindkét harcos feszegette a határait az összecsapásban, de amikor megszólalt a végső gong, Labaško keze emelkedett a magasba, és egy szoros küzdelemben ő aratott a győzelmet. A döntőben a magyarok feltörekvő csillagával, a „Red Bomberként” is ismert Kiss Leventével nézhet majd farkasszemet. A mindössze 22 éves Kiss viharos sebességgel robbant be a magyar boksz világába a legendás Erdei Zsolt irányításával.

A celebkategóriában, a -75 kg-os súlycsoportban a bolgár Stratimir Georgiev és a cseh influencer Jan Svěcený egy intenzív és nagy érdeklődésre számot tartó összecsapás keretében mérték össze erejüket. Georgiev megtalálta a réseket, ahol határozott ütéseket vihetett be, így dominanciája vitathatatlan volt. Győzelmével Georgiev bebiztosította a helyét a döntőben, ahol majd a magyar kedvenccel, Istenes Bencével állhat ki. A ringen kívül is karizmatikusságáról ismert Istenes pedig új kihívással nézhet szembe, és bebizonyíthatja, hogy vajon tényleg birtokában van-e mindannak, ami a bajnokok közé emelheti.

A hatodik élő show harmadik mérkőzése a mindössze 19 éves magyar Buza Rafael és a bolgár Dzhurov között zajlott. A párharcot kirobbanó nyers energia jellemezte, az elejétől kezdve mindkét harcos roppant kemény ütéseket osztott ki. Buza kivételes kitartásával és pusztító jobbosaival fokozatosan felőrölte ellenfelét. A mindent eldöntő utolsó menetben végül Buza került ki győztesen a harcból, így figyelmét most már a döntő felé fordíthatja, melynek során a tehetséges cseh Petr Novákkal nézhet szembe. A 24 éves Novák egy roppant technikás harcos, aki emellett lenyűgöző amatőr múlttal is rendelkezik, így a végletekig tesztelheti Buza képességeit egy olyan összecsapásban, amely fiatalos energiával tölti be az arénát.

Az elődöntő egyik csúcspontja egy magyar összecsapás volt Kovács Kruzító és Oláh között. A két harcos mindent beleadott a magas téttel bíró küzdelembe, a nézőket teljesen elkápráztatta a kiélezett harc. Kruzító nyugodtsága, tehetsége és tapasztalata végül győzelmet hozott számára, ahogy kicselezte Oláhot és a végsőkig kitartott a négy kimerítő menetben. Következő ellenfele, egyben a döntőbeli riválisa az azeri Tayfur Aliyev lesz. Az olimpiai múlttal rendelkező Aliyev világszínvonalú tapasztalatot hoz a ringbe. Kruzítónak komoly felkészülésre lesz szüksége, hogy felülkerekedjen ellenfelén, elvégre mindketten a végső győzelemért fognak küzdeni.

A celebkategória női mezőnyének legjobban várt mérkőzése a magyar szuperanya, Berki Mazsi és a horvát Ela Jerković között zajlott. Berki rendíthetetlen elszántsággal lépett a ringbe, és attól kezdve, hogy megszólalt a gong, dominanciája vitathatatlan volt. Erejével és technikájával Jerković nem tudott mit kezdeni, így Berki már az idő lejárta előtt ünnepelhette a győzelmet. A döntőben az egykori cseh TV sztár, Denisa Valová ellen áll majd ki, aki mostanra a küzdősportokban is jeleskedik. Berki és Valová közötti döntő próbára teheti Berki nyers erejét és Valová rugalmasságát, valamint kifinomult technikáját, így találkozásuk egy felejthetetlen pillanatokkal teli harcot ígér a ringben.

Egy másik magyar összecsapás is felhevítette a ringet, ahogy MesterSoma kiállt a szintén magyar Gémessel egy olyan meccsben, ahol a gyorsaság és precizitás volt fókuszban. Mindkét harcos figyelemre méltó képességekről tett tanúbizonyságot, olyan gyors ütéseket osztottak ki egymásnak, amelyek szabad szemmel alig voltak láthatók. Végül Mester lett a győztes, kiváló kombinációival és taktikájával felülkerekedett ellenfelén. A döntőben az ellenfele a románbronzérmes világbajnok és mintegy 300 amatőr harcban részt vevőbokszoló, Bogdan Juratoni lesz. Ez a küzdelem próbára teszi majd Mester képességeit és kiderül, hogyan tud kiállni egy olyan veteránnal, mint Juratoni.

Az elődöntő gigászi csatáját a nehézsúly kategóriában a magyarkedvenc Brasch Benceés a görög George Manikas vívta meg, akit csak „görög istenként” emlegetnek. Brasch, a hazai közönség támogatását élvezve mesteri teljesítményt nyújtott, hatalmas erő és rendkívüli precizitás jellemezte technikáját. A második menetben Brasch kíméletlen támadásai miatt a bíró végül megállította a küzdelmet, így bebiztosíthatta helyét a döntőben. Ellenfele a cseh fitnesz influencer és TV-személyiség, Immanuel Adenubilesz, akinek pályája gyorsan ível felfelé a bokszvilágban. Brasch kiütési erejével és Adenubi hihetetlen fizikaiállóképességével ez az összecsapás tűzijátékokat ígér.

Ahogy az elődöntő pora leülepszik, mindenki már december 22-re figyel, amikor a DVTK Arénában megrendezésre kerül a HELLBoxing Kings döntője. Minden mérkőzés a tehetség, az eltökéltség és a nemzeti büszkeségizgalmas pillanatait ígéri, ahogy valamennyi harcos végig küzd a győzelemért. A 10 országból érkező versenyzők az eddigi meccsek során már bebizonyították, hogy döbbenetesteljesítménnyel és ellenállóképességgel tudnak harcolni, és ebben a döntő mérkőzés sem fog különbözni. A döntőre minden jegy elkelt, a teltházas aréna és az izgatott tömeg már előre jelzi, hogy felejthetetlen este áll előttünk, melynek során a sportszerűség, az ambíció és az új generáció bokszbajnokai kerülnek rivaldafénybe.

A cseh harcos, Petr Novák a feltörekvő magyar bokszolóval, Buza Rafaellel fog összecsapni, a találkozójuk gyorsasággal, technikai precizitással és fiatalos energiával teli küzdelmét ígér. A 75 kg-os súlycsoportban a román bronzérmes Bogdan Juratoni, 300 amatőr mérkőzéssel a háta mögött Mester Soma ellen lép a ringbe, aki friss erőként érkezik a boksz világába.

A könnyűsúly kategóriában láthatjuk majd az azeri olimpikon,Tayfur Aliyevés a magyar Kovács Kruzító mérkőzését, melyben a világszínvonalú tapasztalat kerül szembe a magyar harcos bátorságával és elszántságával. Eközben a nehézsúlyúak között a szlovák Lukáš Labaško a magyar Kiss Leventével, vagyis a „Red Bomberrel” száll szembe, amelynek során az erőés a stratégia brutális összecsapása várható.

A cseh influencer, Immanuel Adenubi, aki felkavarta a bokszvilág vizét, most tesztelheti képességeit amagyarok kedvence, Brasch Bence ellen. A női mezőnyben a vitathatatlan erejű magyar Berki Mazsi csap össze a rugalmasságáról ismert cseh Denisa Valovával. A bolgár „görög isten” Statimir Georgiev a magyar Istenes Bencével néz farkasszemet, aki készen áll arra, hogy mindent feltegyen agyőzelemért. Vajon kiben van meg minden adottság a győzelemhez?

Az est tetőpontja a Különleges Harc lesz, amelynek során a magyar thaibokszlegenda, Kunkli Tivadar száll szembe a szlovák MMA-sztár Boráros Gáborral. Kunkli, a küzdősportok ikonja 60 évesen tér vissza a ringbe, hogy megküzdjön a dinamikus és erőteljes Borárossal, a különbözőgenerációk és harcmodorok emlékezetes összecsapását ígérőmeccsben.

Az izgalmakkal teli, látványos mérkőzések mellett a döntő kétkülönleges előadást is ígér a közönség szórakoztatására. A rajongók az esten üdvözölhetik RoyJones Jr.-t, minden idők egyik legnagyobb bokszolóját, aki több súlycsoport világbajnokaként meghatározó szerepet tölt be a sport történetében. A zenei szenzációt a magyar rapzenekar, a BSW biztosítja, akik slágerlistás számaik és virálisan terjedő zenei videóik révén váltak országosan ismertté.

Az izgalmak a tetőfokra hágnak. A zsúfolásig telt DVTK Aréna elérte a maximum befogadóképességét, mivel mindenki Miskolcon, élőben szeretne szemtanúja lenni a drámai pillanatoknak. Amennyiben Te is szeretnéd élőben követni az eseményeket, úgy a YouTube-csatornán 18 órától kezdődő élő közvetítésen keresztül megteheted, és részese lehetsz az eseményeknek, bárhol is legyél. Kövesd, ahogy megszületik a HELL új bajnoka.