- „Donald Trumppal, másfél órát beszélgettünk anélkül, hogy tárgyaltunk volna”

nemzetközi sajtótájékoztató;

2024-12-21 12:24:00 CET

A 24.hu arról kérdez, hogy szerinte Donald Trump tényleg képes-e 24 órán belül békét teremteni Ukrajnában, hogy állnak most szerinte az erőviszonyok a Tisza Párttal, illetve racionális volt-e a kormányzati irodaházakra 700 milliárd forintot, miközben a vasútállomásokat már Orbán Viktor saját bevallása szerint se tudja rendbetenni.

Furcsa, de intellektuálisan izgalmas beszélgetése volt a témában Donald Trumppal, másfél órát beszélgettek, anélkül, hogy tárgyaltak volna. Amíg a megválasztott amerikai elnök nem lép hivatalba, addig nem tárgyalhat, ezért érintettek sok kérdést, de tárgyalni nem tudtak erről - mondta a kormányfő, hozzátéve, ezért ennek a számonkérése egyelőre nem indokolt, mivel egyszerűen perpillanat nincs lehetősége tárgyalni sem. Az már reális kérdés, hogy az első hivatalban eltöltött 24 óra után mi lesz a helyzet.

Az erőviszonyokkal kapcsolatban az EP-választás eredményét említette, amellyel 2026-ban is tökéletesen kiegyezne. A 700 milliárdos kormányzati negyeddel a miniszterelnök teljesen elégedett. A budai Várnál is nyilván vannak fontosabbak, de ez szimbolikus dolog, 80 évig hagytuk, hogy ezek romokban heverjenek. Nyilván nem lehet a Várat egyszerre visszaépíteni, de ez mégis önbecsülési kérdés - mondta a miniszterelnök. A Pénzügyminisztérium megszűnésével a tárca épületének felújítása még nem vált értelmetlenné Orbán Viktor szerint. A honvédelmi tárca vizsgálja, hogy be tud-e költözni a volt BM épületébe.

A miniszterelnök egészségtelennek tartja, hogy az Orbán-kormány évente 60 milliárd forintot fizessen épületek bérlésre, ezért van szerinte szükség a 700 milliárdos kormányzati negyedre. Ez egy hosszú folyamat lesz, 2027-ben zárul le. Nem nehéz ezzel kapcsolatban hangulatot kelteni – vélte.