- Figyelmeztet a Magyar Közút, Baranyában és Tolnában is jelentős havazás, hófúvás várható

havazás;hófúvás;Baranya vármegye;Tolna;

2024-12-23 11:00:00 CET

Baranyában és Tolnában jelentős mennyiségű friss hó várható hétfőn, a viharos széllökések miatt pedig hófúvásos szakaszok is kialakulhatnak az utakon – figyelmeztet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A közútkezelő az MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében azt írta, hogy bár a társaság folyamatosan végzi a hóeltakarítási munkákat, a délutánra várható hófúvások idejére azt kéri a közlekedőktől, csak halaszthatatlan utazás esetén induljanak útnak, előtte pedig mindenképpen tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon.

Az előrejelzések alapján a Dunántúl keleti felén, valamint a középső országrészben éjfélig tartós havazás várható.

Elsősorban Baranya és Tolna térségében, valamint Bács-Kiskun déli felében hullhat tapadós hó, míg a legnagyobb mennyiség a Mecsekben várható, ahol a 20 centimétert is elérheti a hótakaró vastagsága.

A közútkezelő felhívta a figyelmet arra, hogy a hétfő délutánra várhatóhoz hasonló hófúvások esetén hiába takarítják le a burkolatról a havat a munkagépek, azt a viharos széllökések szinte azonnal visszahordhatják. Egy idő után még olyan szakaszokon is előfordulhat ez, ahol hófogó rácsok vannak, éppen ezért nem javasolják az ilyen időjárási körülmények közötti közlekedést.

A Magyar Közút a vasárnap este érkezett havazás előtt és azóta is folyamatosan dolgozik a kezelésébe tartozó országos közúthálózaton, amelyre a megelőző és aktív síkosságmentesítési munkák során több mint 5000 tonna útszóró sót és 400 ezer liter kálcium-klorid-oldatot juttatott ki.

Ezeket a munkákat a következő napokban is teljes kapacitással végzik és a hófúvásban érintett területeken az úgynevezett lehívható, külső partnerek, kisvállalkozások által üzemeltetett munkagépeket is szükség szerint az utakra rendelik, valamint a nagyteljesítményű hómaró munkagépek is bevetésre készen állnak.