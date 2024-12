- Kiderült, lesz-e fehér karácsony Magyarországon

karácsony;havazás;időjárás;fehér karácsony;HungaroMet;

2024-12-23 17:58:00 CET

Elsősorban a hegyvidéki tájakon, azon belül is a Mecsekben és környezetében lehet fehér a táj szenteste - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn. E szerint

csak az ország kisebb hányada borulhat fehérbe december 24-én. A nagy területen erős, sőt viharos északias szél és a pozitív hőmérséklet miatt olvadni fog a már leesett hó.

Hozzátették: főként a hegyvidéki tájakon, azon belül is a Mecsekben és környezetében lehet havas a táj kedden, ott ugyanis vastag hótakaró is képződhet az előttünk álló időszakban, ráadásul átmenetileg hófúvás is kialakulhat. Síkvidéken viszont olvadni fog a hóréteg.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedd éjfélig döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Noha többfelé, több alkalommal várható csapadék, éjjel leginkább a középső és déli országrészben fordulhat elő döntően havazás, havas eső, kedden az idő előrehaladtával egyre inkább az eső válik várhatóan jellemzővé.

Síkvidéken reggelig általában néhány centiméteres, elsősorban délen, délnyugaton helyenként kissé vastagabb hótakaró alakulhat ki, amely kedden napközben olvadni fog. Az északias irányú szél a Dunától keletre is egyre nagyobb területen erőre kap, és kedden már sokfelé lesz erős, a Dunántúlon és helyenként északkeleten viharos.

Az erős szél a Mecsekben átmeneti hófúvást is okozhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3, legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 1 és 6 fok között várható.