- Úgy tűnik, Donald Trump birodalmi álmokat szövöget, Dánia jelentősen növeli a Grönland védelmét szolgáló katonai kiadásait

A dán védelmi minisztérium kedden bejelentette, hogy jelentősen növeli a Grönland védelmét szolgáló katonai kiadásait. Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter közölte, hogy a védelmi csomag kétszámjegyű milliárdos összegre nő. Két Thetis járőrhajót, két hosszú hatótávolságú drónt és két kutyaszános egységet szerelnek fel a pénzből, amelyből megnövelik a Dán Északi-sarki Parancsnokság személyzetét is - mondta a tárcavezető a Jyllands-Posten című dán újságnak. – Hosszú évek óta nem fektettünk be eleget a Sarkvidékbe, most erősebb jelenlétet tervezünk- mondta a miniszter.

Troels Lund Poulsen a sors iróniájának nevezte, hogy a döntést néhány nappal azután jelenti be, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök ismét Grönlandnak, a Dániához tartozó, ásványi kincsekben és természeti erőforrásokban gazdag sziget megvásárlásáról beszélt.

Trump első elnöki mandátuma alatt már javasolta Grönland megvételét. A vételi ajánlat nagy port vert fel a Washington és Koppenhága közötti diplomáciai kapcsolatokban, Dánia képtelenségnek nevezte a tervet.

Donald Trump hétfőn a Truth Social című közösségi portálján azt írta: „A nemzetbiztonság és a világ szabadsága érdekében az Egyesült Államok úgy érzi, hogy a Grönland feletti tulajdonjog és ellenőrzés abszolút szükségszerűség.” „Grönland a miénk. Nem vagyunk és nem is leszünk soha eladók. Nem veszíthetjük el a szabadságunkért vívott hosszú harcunkat - írta válaszul közleményében Múte B. Egede, Grönland miniszterlnöke. A dán kormány csak annyit közölt, hogy támogatja Múte B. Egede álláspontját.

Donald Trump megpendítette azt is, hogy az Egyesült Államok átvenné az ellenőrzést a Panama-csatorna felett is.