- Sulyok Tamás: Közösség, közösség, közösség

köztársasági elnök;Karácsonyi üdvözlet;Sulyok Tamás;

2024-12-26 18:52:00 CET

Szokássá vált, hogy a köztársasági elnök az év kezdő napján fogalmazza meg a nemzetnek szóló üzenetét. Alkotmányos feladataim, jogaim és kötelességeim az Alaptörvény által jól kijelöltek. Szerencsémre azonban nem minden helyzetre térnek ki, így számomra is vannak dolgok, amelyekben szabadságot élvezhetek – szabadkozott Sulyok Tamás, hogy a hagyományoktól eltérően miért december 26-án szól a magyarokhoz. – Nem az év eleji derű mámorában, hanem a karácsony meghitt örömében szólok önökhöz. Ez személyes életemhez is jobban illeszkedik, lelki alkatomnak is inkább megfelel – vezette fel beszédét az államfő, amiben szinte az elejétől a végéig közösségeink megerősítéséről szólt.

– Az ünnepek jelentős és szép szerepet játszanak a családok, a szűkebb közösségek és a nemzet önmeghatározásában egyaránt, kiemelt helyük van az életünkben, identitásunk kialakításában és fenntartásában. Ezek a jeles napok, kitüntetett pillanatok segítenek abban, hogy a közösségi tudat fennmaradjon, élő legyen – emelte ki Sulyok a karácsony nem szakrális szerepét, amely felerősíti a generációs kötelékeket. Szerinte az ősök megidézésével biztosítjuk a fiatal generációt arról, hogy a család volt, van és lesz.

Az állam fő úgy vélekedett, minden nemzet is közösség-alapú egység, különféle közösségek összessége, a nemzetet alkotó alapegységek, amelyekből ezredéven keresztül építő ötletek, előremutató tervek, határozott tettek és korok kihívásaira adott jó válaszok születtek, amelyekből generációról generációra fakadt a magyar jövő. – Ma azonban a közösségeink elhalványulni, elerőtlenedni látszanak. Napjaink megpróbáltatásai vagy épp ellenkezőleg, kényelmi vívmányai ugyanis először az emberi kapcsolatokat kezdik ki, és kiemelte:

A gazdasági nehézség bezárkózásra, a békétlenség elzárkózásra késztet.

– Pedig megtartó, inspiráló és bátorító közösségekre óriási szükségünk van ma is. Hiszen a legalapvetőbb hétköznapi dolgokban is csak egymást erősítve élhetünk, és juthatunk egyről a kettőre. Napjaink egyik legnagyobb kihívása fizikai és mentális egészségünk megőrzése, főként az életmódunkból, modern életkörülményeinkből fakadó egészségkárosító és lélekromboló hatásokkal szemben – figyelmeztetett a köztársasági elnök, aki szinte minden mondatában a közösségek fontosságára, embertársaink támogatására hívta fel a figyelmet.

Sulyok Tamás leszögezte: „A háborús konfliktusok miatt már évek óta biztonsági fenyegetettséggel szembesülünk. A béke mellett is csak együtt, egységben állhatunk ki mindannyiunkért. Köztük azokért a hozzánk tartozó kárpátaljai magyar közösségekért is, akiknek már a harmadik békétlen karácsonyukat kell megélniük.” Ezzel kapcsolatban a magyarok egységéről beszélt, a külső béke mellett a belső békéről is, kimondatlanul is a már javában tartó politikai küzdelemre, amelynek célja a 2026-os parlamenti választás.

– Nem engedhetjük, hogy bármilyen érdekből is megosszanak, vagy kijátszanak minket egymás ellen. Sose tekintsünk egymásra, a másik magyarra ellenségként! Egy egészségesebb és békésebb nemzet – talán lehetne ez a közös célunk 2025-re – hangzott az államfő idealista kívánsága

A köztársasági elnök beszédének folytatásában is a közösségeket említette, mint például „nemzeti megmaradásunk leghatásosabb fegyverét”. – Összetartozásunk aktív nemzeti közösséget feltételez. Nem egymás melletti létezést, hanem együttélést – és ennek minden közöttünk lévő különbség ellenére is érvényesülnie kell – mondta, s álláspontját erősítendő József Attila Nem én kiáltok című verséből is idézte: „Hiába fürösztöd önmagadban, Csak másban moshatod meg arcodat.”

Sulyok Tamás végül leszögezte: „Ha szorosan tartjuk a másikat, ő is megtart minket. És akkor jobban haladunk, nagyszerűbb dolgokra lehetünk képesek, szebb életet élhetünk. Minden különbségtől függetlenül kalkuláljuk bele egymást az életünkbe! – én ezt kívánom mindannyiunknak. Isten áldja Magyarországot! Isten áldja magyar közösségeinket! Isten áldjon minden magyart!”