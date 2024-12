esküvő;Budai Vár;Pillantás a kilencedikről;

2024-12-28 06:00:00 CET

A nevét sem merem le írni, mint Voldemort nagyúrét a Harry Potterben, csak Netuddkiként említem – nem neduddki (Rejtő, de az egy másik kávéház…) –, mert ki tudja mire képes, ha belenéz a varázsgömbjébe. Netán még a bíróságra is elcipel, és igazán ki akarna egy olyan bíróság előtt felelni tetteiért, amelyik egy kis pénzmagért a jogairól is lemond. Nekem meg már nincs miről lemondanom, tán’ jogaim se nagyon vannak, pedig csak annyit akartam, hogy nekem is legyen ott egy esküvőm, illetve persze nem nekem, hanem a lányomnak, ha már a covid miatt elmaradt…

Mellesleg ott sem nagyon voltak jogaim, az esküvőszervező szerény kétmillióval vert át, pontosabban ennyiért lett volna hajlandó átmozgatni az esküvőt, a bíróság meg azt mondta, hogy nem vis maior, hogy covid van, nem lehet bejönni az országba, csak dupla karanténon át, szóval akkor nem volt egy felsőbb erő, amely engedélyt adott volna, pontosabban a felsőbb erő nem mellettünk állt, de most már mindegy.

Mindegy, mert íme a nagy lehetőség, fenn a Várban, pazar körülmények között - tudják, ahol Netuddki is nősült. Hogy milyen pompás a hely, azt mutatja az ismertető is. Íme: Az épületbe lépve egy grandiózus és elegáns lovaglócsarnok tárul elénk, amely 640 m²-es alapterületével és közel 15 méteres belmagasságával kivételes helyszínt biztosít nagy létszámú céges rendezvények, konferenciák, kiállítások, bálok vagy akár esküvők számára is. Az emeleten található elnöki páholyból páratlan kilátás nyílik a lovaglócsarnokra, ezen kívül itt kapott helyet a zenekari páholy.

Szóval ott lehet az örömapa számára az elnöki páholy, alant a szoganép sürög-forog. Azaz dehogy a szolganép, már ha Netuddki esküvőjére gondolok - ott bizony nem a szolganép sürgött-forgott. Hanem ült az asztalánál a kijelölt helyen, többszázmilliárd nézett egymással szembe, és talán azon a délutánon cserélt is gazdát - ki tudja ezeknél hogy megy. Honnan is tudnám, van-e üzlet esküvő közben, és egyáltalán, kiket engednek be maguk közé. Engem biztos nem, pedig tudnom kellene, a Királyi Lovardában milyenek az árak, vajon Netuddki mennyiért kapta meg, aztán volt-e zenekar, ha már van hely a számára, és ha volt, milyen volt, vajon ki énekelhetett nekik, ja tudjuk Al Bano - és hol volt Tóth Gabi? -, ők mibe kerültek? És persze jó lenne tudni, összesen hányan voltak, csupa varázsolni képes tanuló, vagy ezek már mind mesterek? Ám olyan mesterek, akik nem adják át a tudásukat, mert azért

ez egy zárt iskola, egymást tanítják, most éppen arra, hogy az egyik áruló varázslót, aki ismeri az összes bűvös szót, hogyan tegyék ártalmatlanná;

ebben immár Netuddkinek is döntő szerepe van, végül is együtt járták ki a varázsló iskolát, neki is varázstalanítania kell, egy esküvő jó alkalom arra, hogy az összes Nagyúr közös akciót dolgozzon ki. Lám-lám, mi mindenre jó egy esküvő; olyan nagy esély, hogy már el is döntöttem, kiveszem én is a helyet, beveszem magam a Várba családostul, már csak az a kérdés, hogy tőlem mennyi pénzt kérnek, hogy beléphessek a Lovardába. Nagy buli lesz, az egész biztos. Egy kikötésem van: senki nem írhat az eseményről, mert ha mégis, perelek.