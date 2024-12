- Két év alatt 700 millió forintot költött a magyar állam a volt köztársasági elnökök juttatásaira

Schmitt Pál;államfő;köztársasági elnök;juttatás;Áder János;Országgyűlés Hivatala;Novák Katalin;

2024-12-27 15:53:00 CET

Tavaly január és idén december között csaknem 700 millió forintot költött az állam a volt köztársasági elnököknek járó juttatásokra – írja a HVG az Országgyűlés Hivatalától kapott adatok alapján.

A törvény szerint a volt államfőknek nemcsak havi fizetés jár életük végéig, hanem biztosítani kell számukra egy „megfelelő” ingatlant is, ráadásul igény esetén annak fenntartási költségeit is az állam fedezi. Úgy tűnik,

az Áder Jánoshoz köthető kiadásokra költötték a legtöbbet. A volt köztársasági elnök egy 1,9 milliárd forint értéken nyilvántartott, állami tulajdonban lévő budapesti ingatlanban lakik, amelynek felújítására több mint 900 millió mehetett el.

Az Átlátszó korábbi cikke szerint Áder János villájában a többi közt szauna, fitneszhelyiséget és személyfelvonót is van. Az összesített rezsikiadások tavaly 27, míg idén 21 millió forintot tettek ki az ő esetében. Az idén márciustól immáron 5,2 millió forintos havi juttatás mellett titkárság is jár a volt államfőknek, a legtöbb kiadást ebben a kategóriában is Áder János hozhatta össze: tavaly 68, idén pedig 70 millió forintot költöttek a munkáját segítő négyfős csapatra.

A HVG úgy tudja, hogy Schmitt Pál és Novák Katalin nem igényelt lakást vagy házat, így az esetükben csak a rezsidíjakat téríti meg az állam. Így is tízmilliók mentek el a költségtérítésre és egyéb kiadásokra. Schmitt titkárságára 45 és 48 millió forint ment el 2023-ban és 2024-ben, míg a kegyelmi ügybe belebukó Nováknak 50 millió forint november 30-ig. Schmitt jelenleg háromfős, Novák pedig kétfős titkárságot tart fenn.