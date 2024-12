- Veszélyessé vált a levegő Magyarország több pontján is

veszély;szálló por;levegőszennyezés;egészségügyi határérték;

2024-12-29 12:56:00 CET

A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vasárnap közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. A vasárnap közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Kaposváron, Ajkán, Várpalotán, Székesfehérváron, Esztergomban, valamint a Sajó völgyében Putnokon, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren.

Győr, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Kecskemét, Békéscsaba és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szeged és Szolnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített, vagy nem közölt adatot. A HungaroMet Nonprofit Zrt. szerint a fővárosban a nyugodt időjárás hatására – a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskékre utaló – PM10 mennyisége emelkedett. A december 30-ig, hétfő éjfélig közzétett budapesti légszennyezettség előrejelzés szerint a PM10 napi átlagkoncentrációja jellemzően az egészségügyi határérték felett alakul, azonban egy-egy helyen a tájékoztatási küszöböt is elérheti.

Az NNGYK honlapján részletes tájékoztatás is olvasható a légszennyezés egészségügyi hatásairól. – A kisméretű aeroszol részecskék (PM2.5 és PM10) már rövid távon is károsan hatnak a szív- és érrendszerre, amennyiben koncentrációjuk az egészségtelen vagy a veszélyes kategóriához tartozó értéket eléri, illetve meghaladja. Így például szívritmuszavart okozhatnak, növelhetik az agyvérzés (stroke), a szívinfarktus, az akut szívelégtelenség kialakulásának és a végtagok érelzáródásának kockázatát. A légszennyezők már rövid távon is károsan hathatnak az immunrendszerre, illetve a központi idegrendszerre. A hosszú távú hatás még veszélyesebb, nemzetközi és hazai kutatások szerint az utóbbi években évente 8000–12 000 ember hal meg a születése éve, neme szerint számított várható élettartama előtt levegőszennyezettség miatt.