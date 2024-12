- Teljes egészében a fővárosé lett Budapest dísz- és közvilágításáért felelős cég, a BDK Kft.

Budapest;E.ON;Fővárosi Közgyűlés;visszavásárlás;közvilágítás;KFT;díszvilágítás;Budapesti Közművek;

2024-12-30 13:41:00 CET

A főváros 100 százalékos tulajdonába, tehát köztulajdonba került a budapesti közvilágításért felelős cég, a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. – derükl ki a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. A több mint négymilliárd forintos vételárat a Budapesti Közművek a napokban kifizette az E.ON-nak – a megtakarítás az úgynevezett stadtwerke-modell budapesti közszolgáltató cégek egységes és hatékony működésének és működtetésének köszönhető.

A BDK Kft. a fővárosi önkormányzat és az egykori ELMŰ között 2001-ben kötött szindikátusi szerződés eredményeként jött létre, 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel. A BDK üzemelteti a 80 ezer budapesti lámpaoszlopon elhelyezett közel 190 ezer lámpatestet, a 6 ezer kilométer hosszú vezetékhálózatot és a főváros, illetve a kerületek tulajdonában lévő további berendezéseket.

A Fővárosi Közgyűlés 2024. márciusában hozta meg döntését, melyben a Közgyűlés ellenszavazat nélkül, egyhangúlag jóváhagyta a Budapesti Közművek számára a BDK Kft.-ben történő részesedésszerzést, azaz az E.ON 50 százalékos tulajdonrészének megvásárlását. Korábban Karácsony Gergely főpolgármester azzal érvelt az ügylet mellett, hogy „van jó megoldásunk arra, hogyan működtessük a világítást olcsóbban, hatékonyabban, és úgy, hogy minden egyes fillér a budapestieket szolgálja”.

A BKM közleménye szerint a tulajdonszerzést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint a Gazdasági Versenyhivatal is jóváhagyta, s a vételárat a napokban ki is fizették az E.ON-nak. A közvilágítás jövőbeni fejlesztését pedig hazai és uniós forrásból, pályázatokkal tervezik, így az energiatakarékos berendezések beépítését és a digitalizációt is. „A fővárosi közvilágítás 2025. január 1-jétől leválik az E.ON informatikai, irányítási, ügyfélszolgálati és telephelyi infrastruktúrájáról és a BKM már meglévő saját tulajdonú ingatlanaiban, informatikai rendszereiben, egységes ügyfélszolgálatában fog tovább működni” – tették hozzá.