- Farkas Arnold Levente: a hóhér unokahúga

vers;hóhér;

2025-01-04 08:20:00 CET

a hóhér unokahúga

verset készül írni

a kivégzésről, a hóhér

igyekszik eltüntetni

a testébe tapadt

emlékeket,

annak a másik testnek

az utolsó rángásait, a víz

meleg, a szappan illatos,

süt a nap, ilyenkor

a kertben esznek



bérlete van az operába,

péntek délutánonként

könyvtárba jár, a tükör előtt

ül a hóhér unokahúga,

a tükörben tavaszi virág,

innentől más ember leszek,

gondolta a hóhér, persze

már nem sok van

a nyugdíjig, évente néhány

kivégzés



cetlit hagyott a hóhér

a hűtőn, melegítsd meg

a vacsora melegét,

a hóhér unokahúga

elmosolyodott, viccesek

ezek a nyelvi megformáltságok,

aztán a meleg húsba szúrta

a villát, levágott a késsel

egy darabot, elmosta

a bögrét, a tányért,

az evőeszközöket, letörölte

a bárdról a vért



délceg termetébe

bele lehetne szeretni,

és a hóhér unokahúga

bele is szeretett, mikor

lesz a kivégzés, kérdezte

nagybátyjától, vasárnap

hajnalban, mondta

a hóhér, de a templomban

időben ott leszek



dologtalan hóhér hever

az akasztófa árnyékában,

a holttestet

már elszállította egy másik

fizetett állami alkalmazott,

a dolgok neve

visszahúzódik, felhő, szél,

virág, a távolban mintha hó

csillanna a csúcsokon,

a hóhér unokahúga a tükör

pókhálószerű repedésébe ejti

a szemét,

vágyik a lélek a rendre



dörög az ég, siratja

holnemvolt gyermekét,

átalussza a hóhér

unokahúga a kivégzés

reggelét, a szobában

rengeteg tükör, nem is

látja a dolgokat,

csak a dolgok tükörképét,

test és vér az udvaron,

kenyér és bor az asztalon,

elmossa az idő lábnyomát

a didaktikus eső



eltéveszti az idő

az örökkévalóság

lábnyomát, belelép

a sárba, pedig a sár nem

örökkévaló, ezt a verset

írta a hóhér unokahúga

a kivégzés reggelén,

víz és vér, valahol

lennie kellene

a versben testnedvektől

tocsogó megváltásnak is