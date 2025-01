- Kordonokkal zárta le a Halászbástyát a fideszes önkormányzat, 1500 forintért lehet kinézni a Dunára

Fidesz;kordon;I. kerület;Halászbástya;

2025-01-02 16:16:00 CET

„Élvezze Budapest csodálatos látképét a Halászbástya panorámateraszáról” - olvasható a látványosság mellett egy táblán, amelyből megtudhatjuk, hogy ezért 1500 forintot gombol le a fideszes vezetésű önkormányzat.

Egy fekete kordonsorral még körbe is vonták a történelmi épületet, tönkretéve annak Budai Várból látható képét. A Telex felidézi, hogy az I. kerületi közgyűlés december 12-én fogadta el a terület lezárásáról szóló indítványt. A felső kilátóterasz korábban többször is fizetős volt, de annak az árát most megemelték, és kiterjesztették a lenti szakaszra is. A hirdetőtábla szerint a 14 év alatti gyerekek, diákigazolvány felmutatása ellenében, más diákok és az EU-ból érkező nyugdíjasok 750 forintért látogathatják a helyet, 6 év alatt és rokkantak esetében pedig ez ingyenes. Az ígéret szerint egy hónapos próbaidő alatt megnézik, hogyan „válik be” a fizetős alsó szakasz.

A lap szerint a közgyűlésen vita tárgyát képezte egy vendéglátóhely is, ami az egyik lenti teraszt használja, és aminek 2025. október 31-ig van engedélye ott működni. Az elég különös körülmények között leváltott korábbi ellenzéki polgármester, V. Naszályi Márta azt mondta, hogy a vendéglő a saját teraszával gyakorlatilag lezárta a Halászbástya alsó teraszának egy részét, és ő úgy tudja, hogy a nem fizető vendégeket nem is engedik oda. Csobánczy Gábor ellenzéki önkormányzati képviselő arról beszélt, a szerződésben benne van, hogy a vendéglőnek a kijutást biztosítania kell. Ez azért is lényeges, mert az alsó szakasz elkordonozásával így már ténylegesen csak a vendéglőn keresztül lehet kijutni a dunai panorámához ingyenesen.

A beszámoló szerint Böröcz László jelenlegi fideszes polgármestert hidegen hagyták az aggályok, nem érti, miért panaszkodnak az ellenzéki képviselők, amikor a vendéglátóhelynek ők adták ki a működési engedélyét. Arról is beszélt, hogy az I. kerületi lakosok a Halászbástya felső részét eddig is ingyenesen látogathatták, de a Telex szerint arról már nem szólt, hogy az alsó szakasszal is ez lesz-e a helyzet.

A lap kérdéseire az önkormányzat cikkünk írásáig nem reagált.